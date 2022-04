Middelwarme hatchback voor 10K – Autoblog advies

Als je weinig rijdt, wat is dan de leukste middelwarme hatchback?

BMW maakt rijden geweldig. Althans, dat was vroeger hun mantra en slogan. Autobloglezer Niels nam het heel erg serieus, want hij heeft op dit moment een échte BMW zoals deze bedoeld is. Dus met een atmosferische zes-in-lijn benzinemotor in het vooronder van zijn 325i Coupe. Hij rijdt echter te weinig kilometers om zich zo’n wagen te kunnen veroorloven. Niet in de financiële zin des woords, overigens. Hij vind het gewoon zonde dat ‘ie zo’n gave auto nauwelijks warm kan rijden. Mede daarom is Niels op zoek naar iets kleiners en compacters.

In dit geval is zijn oog gevallen op een net-niet hete hatchback. Of zoals hij zelf zegt: middelwarme hatchback. Niels wil geen traag doosje met 85 pk, maar wel in ongeveer 8 seconden naar de 100 km/u kunnen sprinten. Niet dat je dat elke keer doet, maar het is wel fijn om iets ‘over’ te hebben. Daarnaast wil Niels niet een te oude auto met te veel kilometers. Ook mag de auto lekker luxe zijn, het liefste met een goede stereo. Kortom, wij gaan voor Niels op zoek!

De wensen en eisen voor een middelwarme hatchback voor 10 mille kun je hieronder lezen:

Huidige / vorige auto’s: Huidig: BMW 325i E92 Vorige: diverse 3 en 5 series, Subaru Impreza, Toyota MR2 SW20 Koop / lease: Koop Budget: 10.000 Jaarkilometrage: 10.000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Te weinig KM’s met huidige auto en te dorstig Gezinssamenstelling: 0 Voorkeursmerken / modellen: Hatchback No-go: 3-cilinder modellen

Peugeot 208 Allure 1.6 Turbo (A9)

€ 9.650

2013

60.000 km

Als je goed zoekt, kun je ook een GTI vinden. Dat is misschien een beetje over-the-top. Gelukkig was er ook een luxe versie. Een ideale middelwarme hatchback. De basis van de motor is grotendeels identiek, maar in dit geval heb je 150 pk. Dat is echt meer dan voldoende voor deze 208 om mee te komen met het verkeer. De Allure-uitvoering is lekker uitgebreid, de motor is goed bij de les en het is nog altijd een frisse verschijning.

Om te rijden is het typisch Frans, met een fijne combinatie tussen scherpte en comfort. Qua motor: ja, er zit een 1.6 THP in. Nu geldt wel dat deze beter werden naarmate de tijd vorderde. Ook zijn er zat bedrijven die ermee overweg kunnen. Maar zo erg als bij de 207 is het absoluut niet in de 208. Check hier het Peugeot 208 aankoopadvies!

Opel Corsa 1.6 Turbo Color Edition (D)

€ 9.450

2013

75.000 km

Men vergeet de Opel Corsa OPC net eventjes iets te vaak als men zoekt naar een leuke hot hatchback. Sterker nog, als je een beetje goed zoekt, vind je ook OPC’s in het budget. Maar een trapje lager staat de reguliere 1.6 Turbo. Ook zo’n typische middelwarme hatchback. Deze heeft met 150 pk nog voldoende vermogen om goed mee te komen met het verkeer.

Sterker nog, in 8 seconden zit je op de 100 km/u. Sterker nog, we vermoeden dat de auto niet heel veel langzamer aanvoelt in vergelijking met de 325i. Qua uitrusting zit je ook goed, want Opel leverde deze motor niet in een kale uitvoering. Het is niet de leukste auto om te rijden, overigens. Het is wel een volwassen auto, zeker voor een B-segment auto. Die motor en de luxe uitrusting maakt ‘m leuk

Volkswagen Polo GTI (9N3)

€ 9.000

2009

85.000 km

Als je absoluut geen geneuzel wil hebben met TFSI-motoren, moet je alle VAG-producten mijden als een virus uit Wuhan. Maar als je het dan toch doet, kijk dan naar de Polo GTI van de 9N3-generatie. En dan een van de allerlaatste uit de serie. Die kun je met weinig kilometers vinden. Sterker nog, de mooiste exemplaren vallen in het budget. Als je kunt importeren, is een GTI Cup Edition zelfs mogelijk!

Maar de standaard Polo GTI is een prima auto die op diverse manieren doet denken aan bovenstaande Corsa. Ook de Polo is vrij volwassen voor zijn segment. Ook hier is de motor krachtig genoeg om leuk te zijn, maar het is zeker niet te gek. Erg leuk is de typische GTI-aankleding van de bumpers, wielen en ruitjesbekleding. Nadeel: de basis van deze auto komt uit 2002 en daarmee voelt ‘ie logischerwijs een generatie ouder aan dan de rest. Bekijk hier het Volkswagen Polo (9N)-aankoopadvies.

Alfa Romeo MiTo 1.4T (955)

€ 9.950

2013

70.000 km

Net als de Opel Corsa staat ook de MiTo op het SCCS-platform van FCA, waar de huidige Tonale ook op staat, opmerkelijk genoeg. Gezien de wensen en eisen komt de Alfa MiTo goed in de buurt. Je kon de auto namelijk bestellen met een dikke motor en luxe uitrusting. Sterker nog, veel mensen deden dat ook.

Er zijn dus voldoende MiTo’s met de 1.4 Multijet turbomotor. Die zijn precies snel genoeg. Zo leuk als een Mini stuurt het overigens niet, ondanks de Alfa-logo’s. Maar de MiTo werd ook niet als hete hatch in de markt gezet, alhoewel er ook Quadrifoglio Verde-plaatjes op staan. Met 170 pk is het een bovengemiddeld vlotte D-segmenter. Een perfecte middelwarme hatchback. Check hier ons Alfa Romeo Mito-aankoopadvies!

Mini Cooper Mayfair 50 (R56)

€ 9.450

2010

75.000 km

In principe is de Mini uitgevonden voor de eisen die je hebt. Luxe uit een grotere auto in een klein, premium pakketje. In het budget kun je twee kanten op. Een Mini Cooper S of een jongere Cooper met minder kilometers. Die laatste valt meer in de categorie middelwarme hatchback. In dit geval zagen we een hele gave Mini Cooper Mayfair 50 (er was ook een Camden 50). Een speciale editie die lekker vol zit met de nodige opties.

Wat de Mini tekort komt in vermogen (120 pk is op zich niet verkeerd voor dit segment), maakt ‘ie bovengemiddeld goed met de wegligging. Sterker nog: zet hier voor de grap een dikke sportuitlaat onder en je hebt de meeste lol. Speciale Mini’s zijn altijd goed te verkopen, zeker met weinig kilometers. Vrij van kuren is zo’n Mini overigens niet, getuige het Mini R56-aankoopadvies!

YOLO: Renault Clio Renault Sport 2.0 16v

€ 8.995

2007

140.000 km

Als je toch voor een kleine hot hatch gaat waarom niet de leukste? Je hebt namelijk een Clio RS voor het geld! Dat is geen middelwarme hatchback, maar een hete! In dit geval kun je een Clio III uitzoeken. Er staan er meerdere te koop. Natuurlijk, deze hebben wel ietsje meer gelopen en zullen een wat hoger verbruik hebben. De Clio RS is namelijk voorzien van een atmosferische 2.0 met bijna 200 pk. De motor is gekoppeld aan een zesbak met hele korte overbrengingen.

Dit zijn geen geweldige snelweg-auto’s. Maar op een bochtig bergweggetje is deze auto enorm leuk. Helemaal Yolo is de Clio RS niet, want op zich vallen de onderhoudskosten best wel mee (zeker in vergelijking met een BMW 325i!). Ten tweede kent deze auto niet heel veel afschrijving meer. Het is de ideale auto voor als je minder kilometers gaat maken, maar dat ze wel leuker worden! Voor je ‘m koopt, moet je wel even goed het Renault Clio R.S.-aankoopadvies doornemen!

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!