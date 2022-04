OM Duitsland: Bugatti Chiron run met 417 km/u mocht gewoon

De zaak rondom de bizarre run waar een miljonair in een Bugatti Chiron met 417 km/u over de A2 schoot in Duitsland is ten einde: dat mag gewoon.

Het was de conclusie van een lange jongensdroom voor de 58-jarige Tsjech Radim Passer: zijn Bugatti Chiron eens zo goed mogelijk op zijn donder geven. De rijke autofanaat heeft al jaren een Veyron en beloofde zichzelf ooit dat hij die auto tot zijn maximumsnelheid door wilde trekken. Dat lukte nooit, mede dankzij het feit dat je zoiets tot in de puntjes moet voorbereiden. Toen hij echter ook de opvolger van de Veyron, de Chiron, in ontvangst nam, moest het toch een keer gebeuren.

Bizarre run met Bugatti Chiron

Dat gebeurde in januari dit jaar. Passer wist de toch wel duizelingwekkende snelheid van 417 km/u te behalen met zijn Bugatti Chiron. En nee, hij kreeg geen toegang tot Bugatti’s eigen testbaan bij Ehra-Lessien: het moest op de openbare weg. Op een zeer rustige morgen net voor vijf uur in de ochtend, met de auto optimaal gecontroleerd, zo min mogelijk verkeer en met spotters op bijna alle viaducten, waren dit de optimale omstandigheden. 417 km/u is nooit zonder gevaar, maar als je het dan doet, doe het dan zo. Er is geen ongeluk gebeurd en dus zou je zeggen dat het allemaal goed is afgelopen. Tenminste, wat betreft veiligheid. Wat betreft de justitie in Duitsland kreeg het nog een staartje.

Rechtszaak

Kort nadat de video verscheen bracht het Duitse Ministerie van Verkeer een statement naar buiten. Zij keuren de stunt ten zeerste af omdat het de ‘veiligheid van andere weggebruikers inperkt’. Ook kwam er een rechtszaak tegen Passer. Het ging niet om te hard rijden, want dat kan niet op een onbeperkte Autobahn, maar om racen. Dat Passer te vrij is omgegaan met de veiligheid van andere weggebruikers. Het zou de Tsjech een celstraf van twee jaar kunnen opleveren.

OM: topsnelheid run met Bugatti Chiron mocht

De zaak werd onderzocht, maar dat onderzoek is nu ten einde. Het Duitse Openbare Ministerie heeft bepaald: deze run was compleet en hartstikke legaal. De overtreding in kwestie zou zijn het ‘racen op de openbare weg’. Volgens de Duitse wet betekent dat het ‘met een ongepaste snelheid en roekeloos door het verkeer bewegen en daarmee ernstig het verkeer hinderen.’ Dat was volgens een woordvoerder niet het geval. “Met een lege snelweg waar nauwelijks verkeer te vinden was, is er geen sprake van roekeloosheid. Bovendien heeft Passer de run om 04:50 gedaan, het meest rustige tijdstip van de dag. Het zicht en de weersomstandigheden waren ook geschikt. De Bugatti Chiron is ontworpen om dit soort snelheden aan te kunnen, dus ook daar is geen sprake van onveiligheid.”

Kortom: de run met de Bugatti Chiron op 417 km/u was zeker een dingetje, maar geen roekeloze stunt. Passer wordt niet vervolgd en alle aanklachten worden gedropt. Het mag dus gewoon, al moet je dus wel alles tot in de puntjes verzorgen om de Duitse autoriteiten niet achter je aan te krijgen. (via Bild)

Met dank aan Diederik voor de tip!