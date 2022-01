Lamborghini gaat letterlijk foute tuners kopiëren

Geen grap: een insider weet ons te vertellen dat Lamborghini een patent van Mansory heeft gekocht voor de nieuwe Urus Sport.

Terwijl Ferrari om de haverklap met nieuwe modellen komt, hanteert de concurrentie uit Sant’Agata Bolognese een andere strategie. Zij maken gewoon heel veel varianten van hetzelfde model. De Aventador is daarvan het ultieme voorbeeld, maar van de Huracán zijn er inmiddels ook al aardig wat varianten. Van de Urus nog niet, maar daar gaat verandering in komen.

Collega @loek behandelde afgelopen zaterdag al uitgebreid de plannen van Lamborghini voor 2022, maar er waren nog wat vraagtekens. We hebben nu echter inside information gekregen van de man in de regenjas. We kunnen dus wat meer vertellen over wat je kunt verwachten van Lamborghini.

Er komt sowieso een facelift van de Urus, dat was al duidelijk. Daarnaast komt er dit jaar nog een nieuwe versie van de Urus, maar die auto was nog in nevelen gehuld. Onze bron weet echter meer: dit wordt de Urus Sport, zoals de auto nu intern heet. Let op: dat is nog niet de officiële naam, want laat het maar aan de Italianen over om een klinkende naam te verzinnen.

Met de Urus ‘Sport’ gaat Lamborghini helemaal op de foute tuner-toer. Daar is nu eenmaal behoefte aan en Lamborghini is wat minder principieel dan Ferrari. De Urus Sport wordt dus verlaagd, krijgt een widebody en een carbon fiber motorkap met extra luchtinlaten.

Dat is eigenlijk precies het recept van Mansory. We kunnen het jullie nog sterker vetellen: Lamborghini heeft hiervoor een patent gekocht bij Mansory of Keyvany (een van de twee). Mocht je die laatste naam niet kennen: Keyvany is een tuner die is opgericht door een ex-medewerker van Mansory. Van hetzelfde laken een pak dus.

Net zoals bij de meeste tuners gaat het bij de Urus Sport vooral om uiterlijk vertoon. De vermogenswinst zal namelijk minimaal zijn. Volgens de man in de regenjas krijgt de Urus Sport er welgeteld 15 pk bij.

En een hybride Urus, zit die er ook nog aan te komen? Jazeker, maar nog niet dit jaar. Deze zal in de zomer van 2023 onthuld worden. Het is nog niet bekend of deze de V8 houdt of dat er een V6 in gelepeld wordt. Als het een beetje meezit blijft Lamborghini gewoon de achtcilinder aanhouden.

Foto: Lamborghini Urus met een bodykit van Keyvany, gespot door @spotcrewda