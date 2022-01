Exclusief interview: Topman Lotus doet boekje open over toekomst

Vier nieuwe Lotus-modellen tussen nu en 2026. En wij weten welke!

Interview Matt Windle, Managing Director Lotus Cars

Een bijtellingsvriendelijke Lotus. Het klinkt bijna als het begin van een slechte grap. Maar tijden veranderen. Van een Nokia 3310 met Snake tot een smartphone die meer rekenkracht heeft dan de gemiddelde laptop. Ontwikkelingen gaan razendsnel. Ook in autoland. Elektrisch rijden wordt de nieuwe norm, dat mag ondertussen wel duidelijk zijn. Lotus haakt aan.

‘To add speed, add batteries?’

Je leest het goed: Lotus! Het merk van Colin Chapman. Het merk van de Elise, Exige en Evora (althans, nu niet meer). Het merk van de lichtgewichten. Het merk dat wereldberoemd is onder het motto ‘To add speed, add lightness’. Lotus stapt over op elektrisch rijden. Reden genoeg om een exclusief interview met Matt Windle op poten te zetten. Hij is de Managing Director van Lotus Cars, de grote baas dus. Tijd voor een openhartig gesprek over de toekomst van Lotus. Matt neemt daarbij absoluut geen blad voor de mond.

Welkom Matt, hoe kijk je terug op het jaar 2021?

“2021 was een uitstekend jaar voor Lotus, gezien onze wereldwijde verkoopcijfers. Nog nooit werden er zoveel nieuwe modellen verkocht. Er was zelfs sprake van een plus van 24 procent ten opzichte van 2020. Het verkoopresultaat van 2021 was ook heel belangrijk omdat we een fundament hebben gelegd voor de toekomst.”

Natuurlijk heeft Lotus veel meer bereikt. Kun je een samenvatting geven van alle prestaties en successen?

“In 2021 hebben we de Emira gepresenteerd. Dit is de laatste sportauto van Lotus met een verbrandingsmotor. Na de Emira stappen we over op volledig elektrische aandrijving. 2021 was ook het jaar waarin we afscheid hebben genomen van de Elise, Exige en Evora. In de tussentijd hebben we het hoofdkantoor in Hethel flink getransformeerd. We kregen een nieuwe, slimmere productiefaciliteit en een gerobotiseerde spuiterij. De productie van de Emira start komende lente, maar nu al worden er prototypes van de Emira gebouwd.”

En de elektrische hypercar Evija?

“De Evija, onze eerste EV en ’s werelds krachtigste productieauto, nadert ook het einde van zijn ontwikkelingsfase en is klaar voor productie in onze nieuwe hypercarfabriek. We hebben daarnaast ook een nieuwe subassemblagefaciliteit in Norwich in gebruik genomen, waar ook de nieuwe Lotus Learning Academy en een nieuw hoofdkantoor voor Lotus Engineering in Wellsbourne nabij Warwick zijn gevestigd. Tot dusver was dit een investering van £ 100 miljoen in onze Britse faciliteiten.”

En wat heeft Lotus Engineering bereikt?

“Het consultancybedrijf Lotus Engineering blijft hightech technische oplossingen leveren aan externe klanten en hielp bij de ontwikkeling van Project LEVA, dat de basis zal vormen voor de nieuwe EV-sportwagen voor onszelf en voor Renault met het merk Alpine.”

Klinkt als een druk jaar voor Lotus?

“Zeker! We hebben daarnaast ook de volgende vier auto’s aangekondigd die de komende jaren op de markt zullen komen. Ook hebben we aangekondigd dat we terugkeren naar GT-racing met de Emira GT4. We zijn nu een echt wereldwijd bedrijf met andere faciliteiten die over de hele wereld in gebruik worden genomen, zoals Lotus Tech HQ in Wuhan, China, en Lotus Tech Innovation Center in Raunheim, Duitsland en Lotus Tech Creative Center in Warwick, Verenigd Koninkrijk. Al deze faciliteiten werken al nauw met elkaar samen en dragen allemaal bij aan de langetermijnstrategie voor Lotus.”

Tijd voor een vooruitblik op 2022. Wat kun je daar over vertellen?

“2022 zal ongetwijfeld een van de meest opwindende en productieve jaren in de geschiedenis van Lotus zijn. We gaan kijken naar de toekomst en laten de wereld onze producten zien die we achter de schermen hebben kunnen ontwerpen, ontwikkelen en produceren. Onze aanzienlijke inspanningen die we sinds 2018 hebben geleverd om ons Vision 80-plan uit te voeren, zullen vanaf dit jaar vruchten afwerpen met de Lotus Emira, de Evija die aan klanten wordt geleverd en de nieuwe Type 132 die wordt onthuld.”

De Lotus Type 132 wordt een elektrische SUV. In de lente van 2022 wordt hij onthuld. Wat zijn de belangrijkste concurrenten van deze auto?

“We zijn erg enthousiast over het werelddebuut van het eerste ‘lifestylevoertuig’ van Lotus. In het voorjaar van 2022 verwijderen we het doek. We hebben bevestigd dat het een SUV in het E-segment wordt, dus daar kun je je eigen conclusies uit trekken.”

Kun je alvast wat prestatiecijfers verklappen van deze SUV?

“Je zal moeten wachten tot de wereldpremière voor specifieke informatie over de Type 132. Ik kan al wel melden dat deze auto gebaseerd wordt op de Lotus Premium-voertuigarchitectuur en dat deze architectuur geschikt is voor 92-120kWh-batterijen en compatibel is met een 800-volt high-speed EV-laadsysteem. Modellen die op dit platform zijn ontwikkeld, zijn in staat om in minder dan drie seconden van 0 naar 100 km/u te accelereren.”

In 2026 komt er een volledig elektrisch Lotus-model op de markt, dit wordt de opvolger van de Elise. Betekent dit dat Lotus de komende jaren alleen de Emira en SUV gaat aanbieden?

“We ontwikkelen een reeks van vier volledig elektrische lifestyle-voertuigen. De Type 132 is de eerste hiervan. Een EV-sportwagen zal de vierde hiervan zijn. De introductie van die auto vindt in 2026 plaats. Tussen de Type 132 en EV-sportwagen volgen nog twee nieuwe Lotus-auto’s: een vierdeurs coupé uit het E-segment, de Type 133, die in 2023 te zien zal zijn, en een SUV uit het D-segment, de Type 134, die in 2025 verschijnt.”

En wat denk je van speciale edities, zoals een opvolger voor de magnifieke 3-Eleven? Die zie ik persoonlijk wel zitten…

“Auto’s zoals de 2-Eleven en 3-Eleven hebben een speciaal plekje in het hart van Lotus-fans over de hele wereld vanwege hun pure rijervaring. You will have to wait and see…”