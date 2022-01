Lamborghini Huracán met stekker op komst (en nog veel meer)

Lamborghini deelt info over hun toekomst: naast twee nieuwe Huracáns en twee nieuwe Urussen komt er ook een Huracán… met stekker!

Je kunt Lamborghini van veel betichten, maar niet dat de paarse broeken van het merk niet snappen hoe je geld moet verdienen. Net als vele andere luxemerken boerde Lamborghini weer ontzettend goed in 2021. Natuurlijk liep de wereld erg warm voor de Urus SUV, maar ook de Huracán blijft scoren en zelfs de Aventador mag zichzelf een relatief succesje noemen.

Einde nadert

Maar Lamborghini gaat een ietwat lastige toekomst tegemoet. De Aventador is officieel ten einde en ook de Huracán is na acht jaar wel toe aan iets nieuws. Sterker nog: zelfs de Urus lijkt aan de verhalen te horen al toe te zijn aan een nieuwe impuls. De introductie van de Lambo SUV was immers al in 2017 (of eigenlijk vroeg in 2018), dus een ‘Evo’ versie kan de SUV goed gebruiken.

Aankomende modellen

Gelukkig is daar Stephan Winkelmann die bevestigt dat er goed nieuws in de nabije toekomst van Lamborghini is. De Huracán en de Urus zijn als eerste aan de beurt. Beide modellen krijgen ‘nieuwe versies’ in 2022. We nemen even met je door wat dit – naar alle waarschijnlijkheid – inhoudt.

Lamborghini Huracán “JV Stradale”

De eerste is een recept wat Lamborghini ineens erg leuk vindt, zo lijkt het. Volgens bronnen komt er namelijk een extra variant van de STO die de hardware van de ultieme Huracán combineert met een iets subtieler uiterlijk. Denk even alle heftige spoilers en splittertjes weg en je komt ergens. Een soort Huracán STO Touring Package, net zoals dat de Aventador Ultimae een iets subtielere SVJ is. Volgens diezelfde bronnen binnen Lamborghini zou de auto naar de naam “JV Stradale” kunnen luisteren. Al wordt niet duidelijk waar JV voor zou staan.

Lamborghini Huracán Sterrato

Wil jij nou graag een Huracán maar denk je toch aan dingen toe te komen waarvoor je beter een Urus had kunnen hebben? Dan is er goed nieuws: de tweede variant die in de nabije toekomst verschijnt lijkt de Lamborghini Huracán Sterrato te zijn. Sterrato is Italiaans voor zandpad en laat dat nou precies zijn waarvoor de Huracán Sterrato concept was ontworpen. Een Huracán EVO met 5 centimeter extra grondspeling en dikkere banden, die gecombineerd met wat LED-lampjes en plastic wielkasten ineens klaar lijkt voor het betere offroad-werk. Recent zijn er meerdere meldingen geweest van een opgehoogd Huracán prototype dat zijn rondes deed in Sant’Agata Bolognese.

Urus?

En er komen dus twee Lamborghini Urussen (Uri?) in 2022. Het zou gaan om een milde facelift. Eentje zal dus het huidige recept volgen: 650 pk (ietsje meer misschien) uit een door Audi aangeleverde 4.0 V8 met twee turbo’s. Die andere blijft nog even een mysterie. Winkelmann bevestigt namelijk dat een Urus PHEV onderweg is, maar niet vóór 2024 (daarover zo meer). Wellicht dat het wel gaat om een hybride, maar niet een plug-in. Een extra sportieve versie (of wellicht zelfs een ‘circuitversie’) is ook niet uit te sluiten.

Stekkeren

Want Lamborghini gaat heftig aan de stekker in de toekomst. In ‘de tweede helft van dit decennium’ moet er een Lamborghini EV komen, wat een soort volledig elektrische Gran Turismo wordt. Maar voor die tijd gaat er nog meer gestekkerd worden. Ten eerste wordt de opvolger van de Lamborghini Aventador een plug-in hybride, zo veel was bekend. Dit betekent dat de Aventador wél zijn V12 houdt, maar met elektromotoren meer pk kan realiseren. De Urus en zijn plug-in versie staat voor 2024 op de planning. Hier hetzelfde verhaal: dezelfde basis, maar de V8 wordt bijgestaan door een hybride unit. Wel wordt duidelijk dat de Urus zijn V8 houdt en het dus niet om bijvoorbeeld de aandrijflijn uit de Bentayga Hybrid gaat.

Huracán hybride

En daar komt ook de nieuwe Huracán om de hoek kijken. De opvolger van de Huracán staat ook voor 2024 in de startblokken en wordt geleverd als plug-in hybride. Volgens Winkelmann gaat de auto een andere motor krijgen dan de Urus en de Aventador, maar het is niet duidelijk of de V10 in leven blijft. Gezien hoe trots Lamborghini is op het behouden van de V12, zouden ze het wel zeggen als de V10 ook behouden kan worden.

In plaats daarvan zou het geruchtmatig om een V8 hybridemotor gaan. Maar dan niet die uit de Urus. In plaats daarvan zou het een in-huis ontwikkelde natuurlijk ademende V8 met dus elektropower worden. Los van het geëlektrificeerde deel wel een motor zoals je die verwacht in een Lamborghini: een redline van 10.000 toeren per minuut en een vermogen van naar verluidt 850 pk gecombineerd. Ook wordt deze motor klaargestoomd voor het gebruik van synthetische brandstoffen.

Een hele rits info aan plannen voor de Lamborghini modellen van de (nabije) toekomst dus. In 2022 krijgen we nog wat dingen te zien die we kennen, in 2023 komt een nieuwe Aventador en in 2024 gaat het hele gamma op de schop. We zijn benieuwd! (via CAR Magazine)