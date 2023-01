Lamborghini Huracán Sterrato staat stoer te zijn in Brussel

Live vanuit Brussel, de blubbervette Lamborghini Huracán Sterrato in levende lijve.

Eind november vorig jaar ging het doek er officieel vanaf, maar nu staat die dan toch echt live voor onze cameralens. Op de 100ste Autosalon van Brussel waar concurrent Ferrari schittert door afwezigheid staat ie dan! De offroad versie van de Huracán.

Verwacht niet dat je in het terrein een Toyota Land Cruiser verslaat, het blijft namelijk een raszuivere supercar. Hij staat 4,318 centimeter hoger dan de ‘standaard’ Lamborghini Huracán. Denk aan meer dan capabel een grasveld uit komen als het heeft geregend.

Aanpassingen

Om zich te onderscheiden staat ie dus hoger op de poten, maar hij is ook een maatje breder. Speciale 19 inch wielen met runflat offroad-banden, roofscoop en dakrails voor wie de neiging krijgt om er een daktent of dakkoffer met reservewiel op te schroeven.

Zoals het hoort bij een offroad uitvoering is er extra bescherming toegevoegd aan de onderzijde en zijn er stoere wielkastverbreders. Ook zijn de rijmodi aangepast voor deze robuuste uitvoering.

Rijmodi Lamborghini Huracán Sterrato

Dat betekent dat de modi ‘Strada’ (straat) en ‘Sport’ (sport) zijn gemodificeerd. Daarnaast is er voor dat grasveld een heuse ‘Rally’ modus toegevoegd. Al zouden wij toch wat voorzichtig zijn met de grindpaden en de opspattende steentjes.

Atmosferische V10

De motor van de Lamborghini Huracán Sterrato is de laatste met een atmosferische verbrandingsmotor van het merk. Hierna komen alleen nog turbo’s, (plug-in) hybrides of volledige elektrische varianten. Doodzonde eigenlijk.

Overigens is het geen bijzondere atmosferische motor. Tenminste niet in een Lamborghini. De 5.2 V10 levert 610 pk en een maximum koppel van 560 Nm. De topsnelheid is met 260 kilometer per uur aanzienlijk lager dan de overige varianten van de Huracán, maar dat heeft waarschijnlijk ook met die offroad-banden te maken. Van nul naar honderd sprinten duurt 3,4 seconden.

Lamborghini is van plan om er 1.499 stuks van te bouwen. Vanaf volgende maand start de productie. Wellicht volgt er later nog een open variant. Wat de Lamborghini Huracán Sterrato moet gaan kosten is nog niet bekend.