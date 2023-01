Blauwe Lexus SC430 heeft enorm veel gelopen

Maar laat dat je niet afschrikken, met deze blauwe Lexus SC430 kun je nog eventjes er tegenaan.

Er zit een heel erg groot verschil tussen wat de automedia zegt over een nieuwe auto en een occasion. Vroeger lag de focus voornamelijk op nieuwe auto’s, van gebruikte auto’s wisten we eenvoudigweg dat ze altijd zorgden voor kopzorgen. Er waren overigens wel Europese topmerken qua betrouwbaarheid: Peugeot, Mercedes-Benz en Volvo. Maar net toen de Japanse merken Europa en de VS gingen veroveren, lieten juist die merken de teugels vieren qua betrouwbaarheid.

Bij een nieuwe auto weten we niet altijd hoe het zit met de betrouwbaarheid. De Lexus SC430 is misschien wel de meest verguisde auto ter wereld. Nog voordat iemand er een meter mee had gereden, was de SC430 al verguisd vanwege het opgeblazen SLK-esque uiterlijk. Vervolgens kreeg de open Lexus twee sterren van Evo Magazine, Car Magazine vond het een absoluut dieptepunt en bij Top Gear noemden ze het de slechtste auto aller tijden.

Niet meer verguisd

De SC430 was erg kostbaar en wist een gebrek aan dynamiek op kundige wijze te koppelen aan een absentie van comfort. De achterbank van de Lexus was te krap (en nee, dat verzekeringsverhaal is een broodje aap) en oh ja, de auto was voornamelijk bekend vanwege het feit dat het de laatste nieuw geïntroduceerde auto was met een casettespeler. Het zei voornamelijk wat over de leeftijd van de gemiddelde koper.

Een andere reden waarom de SC430 zo verguisd is, is vanwege de concurrentie. Destijds waren er een hoop alternatieven voor dat geld in de vorm van de Jaguar XK, Mercedes-Benz SL, Cadillac XLR en later de BMW 6 Serie Cabriolet. Of een Porsche 911 Cabriolet, dat kon ook nog. Maar nu zijn we iets verder en gaat het om occasions en dus heel andere dingen. Zoals betrouwbaarheid. En daar scoort de SC430 dan uitstekend.

Prijs blauwe Lexus SC430

Dit exemplaar dat we op Marktplaats vonden is de Lexus SC430 met de meeste kilometers. Het is een donkerblauwe uit 2001 en heeft in 21 jaar tijd maar liefst 420.639 km gelopen. Deze kilometers zijn keurig gedocumenteerd, want het is een origineel Nederlandse auto, dus met NAP.

Natuurlijk, je kunt aan het interieur wel een beetje zien dat de auto een beetje levenservaring heeft, maar is dat zo erg met 420.639 km? In geval wil de eigenaar er afscheid van nemen voor 9.000 euro. Dan heb je een ooit zo verguisde auto die tegenwoordig een Guilty Pleasure is met een grote USP: mits juist onderhouden, blijven ze maar rijden. Geef jij deze blauwe Lexus SC430 nog een beetje liefde en rijd je ‘m naar de 7 ton? De advertentie kun je hier bekijken!

Meer lezen? Wist jij dat alle modellen van Lexus namen hebben?