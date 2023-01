Polestar 3 Performance: dikke SUV met 519 pk

Er is een nieuwe poolster aan het firmament: de Polestar 3.

We hadden de Polestar 1, we hadden de Polestar 2 en nu is het tijd voor Polestar nummertje 3. Bij Polestar dachten ze: we gaan niet moeilijk doen met namen die corresponderen met het formaat, daarmee kom je vroeg of laat toch in de knoop.

Het getal zegt dus niks over het formaat, maar de Polestar 3 is toevallig wel de grootste Polestar tot nu toe. Dat kun je waarschijnlijk ook wel zien op deze foto’s vanuit Brussel. Daar staat de gloednieuwe Polestar momenteel te shinen op de beursvloer.

Je kijkt hier naar een auto die 4,9 meter lang is en daarmee gaat de Polestar 3 qua formaat in de richting van de Volvo XC90. De Polestar is wel een stukje lager. Voor de schaal hebben we er Wouter even naast gezet.

De accu is ook een flinke jongen, want de Polestar 3 beschikt over een 111 kWh accupakket. Daarmee kom je 610 km ver (volgens de WLTP) als je voor de Long Range-versie gaat. Met 489 pk en 840 Nm koppel is het ook een aardig rappe auto.

Wat je hier ziet is de Performance-versie, die maar liefst 519 pk heeft en 910 Nm koppel heeft. De accu is hetzelfde, alleen komt de Performance 540 km ver op één lading. Ook goed om te weten: deze Polestar mag 2.200 kg sleuren, iets wat van niet veel EV’s gezegd kan worden.

De Nederlandse prijzen zijn ook al bekend. Deze Polestar 3 Performance kost je €95.200. Vanaf €88.600 heb je de Long Range.