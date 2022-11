Autoblog Foto van de Maand – Oktober 2022

Een sinistere editie van de Foto van de Maand, want het is zwart wat de klok slaat.

Na nog een laatste stuiptrekking is de zomer nu definitief voorbij, helaas. Dat betekent niet dat alle spiegelreflexen opgeborgen moeten worden. Ook op bewolkte of zelfs regenachtige herfstdagen kun je nog fraaie plaatjes schieten. Dat zien we in deze editie van de Autoblog Foto van de Maand.

Zoals gewoonlijk tillen we weer de drie beste foto’s van de maand op het erepodium. De nummer één wordt beloond met een Kamera Express-cadeaubon ter waarde van €100. De strenge doch rechtvaardige jury bestaat deze maand uit vast jurylid Eric van Vuuren, gastjurylid Bert Gort (a.k.a. @gitaarknul) en ondergetekende.

Een Mini Cooper is misschien niet de meest bijzondere auto, maar het blijft een fotogeniek karretje. @esli legde deze Mini vast in een Jurrassic Park-achtige omgeving, wat een unieke foto opleverde. Één jurylid was wat minder enthousiast, maar een derde plaats zat er toch wel in voor Esli.

Machiel: “Hele gave setting, waarmee Esli een bijna surreële sfeer heeft gecreëerd. Ondanks het feit dat de foto tegen de zon in is genomen zit er toch lekker veel contrast in. De onscherpe blaadjes vlak voor de lens en het zonlicht door de bomen dragen ook bij aan het bijzondere sfeertje.”

Eric: “Een lekkere verrassende foto van een Mini die je in eerste instantie niet in deze setting zou verwachten. Persoonlijk ben ik wel fan van een beetje ‘flare’ in de lens en ook hier is dit goed uitgevoerd. Vaak kan zo’n setting in het bos té groen/gelig worden, maar dat is gelukkig aangepakt in de nabewerking.”

Bert: “Deze foto heeft een tof idee, mooi dromerig effect, maar de uitvoering vind ik wat minder. De kleuren zijn wat vlak en ik mis een stukje scherpte en scherptediepte. De stukjes plant die voor de Mini zit en de lensflares zien er wat geshopt uit, waardoor het onnatuurlijk voelt.”

Op de tweede plaats treffen we een hele spectaculaire auto, misschien wel de meest spectaculaire die dit jaar de revue passeerde in deze rubriek. Dit is namelijk één van de 25 Gemballa Mirage GT’s, gewoon op de Nederlandse snelweg vastgelegd door Laurens (@ldjcarphotography).

Eric: “Alleen al vanwege de hoeveelheid regen die de fotograaf ongetwijfeld gevangen heeft verdiend hij een plek in de top 3. Wat een spray hangt er achter deze bijzondere Porsche, wat ook weer zorgt voor extra veel snelheidsbeleving! Mijn complimenten dat je toch het risico hebt genomen met zulk slecht weer, want het resultaat mag er zijn.”

Machiel: “In de regen op de snelweg uit een rijdende auto hangen moet geen pretje zijn geweest voor Laurens, maar de moeite is niet voor niks geweest. Het opspattende water, de donkere lucht en de nagenoeg lege snelweg maken dit een spectaculaire foto. Veel imposanter dan dit wordt een Gemballa Mirage GT niet.”

Bert: “Lekker dynamisch, en bij deze foto is het lastig te zien of het een gepland moment, of een random encounter was, en daar hou ik wel van. Het weer geeft een tof effect, alleen zorgt er wel voor dat de foto een beetje ‘hazy’ is.“

Het is puur toeval, maar de nummer één en twee vertonen deze maand veel overeenkomsten: het zijn beide rolling shots, met zwarte auto’s en een bewolkte lucht, genomen vanuit ongeveer dezelfde hoek. Bij de winnende foto gaat het echter om twee auto’s: een oude Mustang Shelby GT350 én een nieuwe, gefotografeerd door @Row1.

Eric: “Wat een geweldige foto van de klassieke en een recentere Mustang! Lekker veel beweging en dynamiek in het beeld dankzij het lage standpunt en de hoek waaronder deze foto is genomen. Beide auto’s komen er op deze manier perfect uit en ook de wat koelere nabewerking draagt bij aan het gehele sfeertje. Deze kan zo als poster aan de muur.”

Machiel: “Allereerst is dit een heel vet duo om op de foto te zetten. Dat heeft Rowan ook met verve gedaan. De hele serie is erg goed gelukt, met de setting tussen de zeecontainers. Deze foto springt er wat mij betreft uit, dankzij de dynamiek die er vanaf spat. Je kunt de achtcilinders bijna horen brullen. Ik vind alleen het Photoshop-gehalte nèt iets te hoog door de flare, maar desondanks is dit een winnaar!”

Bert: “Lekker dynamische foto door de bewegingsonscherpte. De nabewerking is stevig, maar wel met goed passende kleuren en contrast, waardoor alle lijnen van de zwarte Mustang nog goed zichtbaar zijn. Erg tof!”

De jury heeft gesproken: deze foto is de nieuwe Autoblog Foto van de Maand! Rowan wordt daarom beloond met een Kamera Express-bon t.w.v. €100 thuisgestuurd.

Wil je ook kans maken op de titel Foto van de Maand én een cadeaubon ter waarde van €100? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en je doet automatisch mee!