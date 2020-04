Lamborghini in puin na aanrijding in Velddriel

Een Lamborghini Huracán is behoorlijk beschadigd geraakt na een aanrijding.

Een vervelend incident heeft vanmiddag plaatsgevonden in Velddriel. Dat is een dorp in de gemeente Maasdriel, in de provincie Gelderland. Door een nogal knullige aanleiding is er voor tienduizenden euro’s aan schade ontstaan aan de Lamborghini Huracán in kwestie. De aanrijding had te maken met een vrachtwagen.

In een bocht op een bedrijventerrein in de Gelderse plaats schampte een vrachtwagen de Italiaanse supercar. Vermoedelijk door het formaat van de vrachtauto is de schade enorm aan de Lamborghini. De aanrijding had tot gevolg dat de Huracán niet meer op eigen kracht verder kon rijden.

Het linkerachterwiel van de Lamborghini is krom. Daarnaast zit er een flinke deuk in het plaatwerk boven het linkerachterwiel. Dat is niet de enige schade. Door de aanrijding hebben ook de linker buitenspiegel en een gedeelte van de linker voorportier schade opgelopen. De voorbumper zal tevens vervangen moeten worden.

Gelukkig is er niemand gewond geraakt bij het incident. Wel moest de Lamborghini meegenomen worden door een berger. Met wat liefde, het nodige verzekeringswerk en wat bonnetjes kan de Huracán weer opgeknapt worden. Het is uit de verstrekte informatie niet bekend hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren.

Foto: Marco van Deick/Persbureau Heitink