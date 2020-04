Nederlandse Minotto komt met Colombo V12

Na de klassieke looks van de Minotto nu ook een V12 Colombo motorblok wat erbij hoort.

Je kan nog een keertje of twee kijken naar je vitrinekast, maar deze Bburago modelauto heb je echt niet staan. De ‘Italiaans-ogende’ auto op deze pagina heeft ook niet in de jaren ’50-’60 geduelleerd met grootheden als de Ferrari 250 Testa Rossa. Nee wat je hier ziet is een Minotto. Een auto van Nederlands fabrikaat.

V12 Colombo nieuw in Minotto

Natuurlijk schreven we al eerder over de Minotto. Sterker nog we hadden al eens een uitgebreid interview met Hans Teijgeler, de geestelijk vader van dit merk. Minotto timmert al een aantal jaren aan de weg en maakt nu bekend dat ze een grote stap gaan zetten. Want ze hebben een deal gesloten met Roelofs Engineering voor de levering van motorblokken. Nu zal die naam je waarschijnlijk niet direct iets zeggen. Maar wellicht heb jij ook geen klassieke Ferrari 250 SWB in de schuur staan. Iedereen die namelijk een serieus potje sturen in zijn Italiaanse klassieker prefereert boven poetsen komt vroeg of laat bij een specialist uit. En bij Roelofs zijn ze specialist in Colombo V12 blokken.

Die Colombo V12 is ‘an sich’ een @willeme special waard. Bekend uit legendarische Ferrari’s als de 250 GTO en de 250 SWB. Maar Roelofs bouwt deze blokken van scratch op, in Nederland! Normaal gesproken bestel je bij hen een blok omdat je wilt racen en je originele motorblok niet wilt opofferen. Om je auto ten alle tijde ‘numbers matching’ te houden wil je natuurlijk niet DAT blok opblazen tijdens de Goodwood Revival of Members Meeting.

Precies zo’n blok wordt dus leverbaar. Een nieuw opgebouwde V12 Colombo in een Minotto. Je krijgt zelfs nog de keuze uit ‘road-legal spec’ met injectie OF 6 dubbele Webers. Ook kun je blijven bij de originele 3 liter cilinderinhoud of opteren voor 3,9 liter inhoud. Die laatste levert een ‘gezonde’ 350 pk op. Prijs je gelukkig als je deze moeilijke keuzes moet maken.

Naast het motorblok volgen er nog wat andere wijzigingen aan de Minotto. Zo zullen de wielen een maatje kleiner worden (iets meer period-correct). Als de eerst opgebouwde V12 Colombo Minotto klaar staat voor een proefrit dan zijn wij van de partij!

Fotocredits: Een Minotto in het wild, door @tenaci op Autojunk + foto’s Minotto