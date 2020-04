‘E-Golf blijft vanwege Volkswagen ID.3 problemen’

De e-Golf mag nog even blijven vanwege de Volkswagen ID.3 problemen?

Er komt voorlopig geen einde aan de negatieve berichtgeving omtrent de Volkswagen ID.3. Dit keer is er nieuws te melden over de productie van de Volkswagen e-Golf 7.5. De productie moet plaatsmaken voor de ID.3, maar dan moet de ID.3 wel klaar voor productie zijn.

In eerste instantie zou de e-Golf 7.5 binnenkort met pensioen gaan. Van de gloednieuwe Golf 8 komt onder ander een GTE, een sportieve plug-in hybride. De ID.3 zou de taak van de e-Golf overnemen als volledig elektrische Volkswagen in dit segment.

Vanwege de Volkswagen ID.3 problemen heeft de Duitse autobouwer besloten de productie van de e-Golf voort te zetten. Dat blijkt uit interne documenten van het merk die in handen zijn van het Duitse Nextmove.

Volkswagen moet noodgedwongen doorgaan met de productie van de e-Golf. Dit heeft te maken met de Europese regelgeving. De e-Golf drukt de gemiddelde CO2-uitstoot van het wagenpark van het merk. De ID.3 zou in eerste instantie deze zomer het stokje overnemen, maar dat feest gaat door de issues niet door.

De productie is volgens het document tot en met november 2020 verlengd. Het is te hopen dat de softwareproblemen voor Volkswagen met de ID.3 tegen die tijd opgelost zijn. Het is bekend dat het automerk al sinds eind 2019 tobt met de ID.3