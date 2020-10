Lamborghini klant wilde deze kleuren op Aventador SVJ - Autoblog.nl

Herken je ‘m? Dat kan: de aangebrachte kleuren op deze Lamborghini Aventador SVJ heb je eerder kunnen zien.

Lamborghini wist iets leuks te doen toen de Aventador SVJ onthuld werd. De auto, een extreem circuitgerichte versie van de Aventador, moest het wapen van Lamborghini worden in de wedloop van rondetijden op de Nürburgring. Dat lukte: de Aventador SVJ klokte 6 minuut en 44,97 seconden. Het leuke hieraan was dat de Aventador SVJ deze tijd reed in camouflagepyjama, want de auto was destijds nog niet onthuld.

Kleuren

Camouflagewrap is bedoeld om de auto nog een beetje te verhullen tijdens testen, of dit soort evenementen. Lamborghini maakte er een geinige wrap van met verschillende kleuren. De auto moest echter voor het record nagenoeg precies hetzelfde zijn als wat je als klant kunt kopen. We kijken – naderhand gezien – dus gewoon naar exact dezelfde auto.

Ad Personam

Camouflagewraps worden ook gebruikt om cool te zijn. Dus hoe cool is het om het camouflagepatroon van de SVJ-recordauto nog een keer te gebruiken. Maar dan als permanente laklaag. Precies dat wilde een klant van Lamborghini. De Hong Kong-divisie van het merk liet de auto langs Ad Personam gaan, waar wil wet is. Het resultaat is een herkenbaar gekleurde auto.

SVJ 63

Van de Aventador SVJ komen ook 63 exemplaren als ‘SVJ 63 Edition’. 63 is een verwijzing naar 1963, het jaar waarin Lamborghini werd opgericht. 63 Editions zijn te herkennen aan het nummer 63 wat aangebracht wordt op de auto. Zo ook deze, maar de 63 zit bovenop een speciale laklaag. De bumpers, het dak en de spoiler zijn wel in koolstofvezel uitgevoerd, maar de auto zelf heeft hetzelfde patroon als de recordauto.

De auto wordt geleverd via Lamborghini Hong Kong. Daar zal de auto vanaf 4 november te zien zijn.