Sean Connery op 90-jarige leeftijd overleden - Autoblog.nl

De eerste – en beste – James Bond, Sean Connery, is overleden.

Er zijn een paar kaskrakers die altijd goed scoren in de bioscopen: James Bond is er sowieso één van. De verfilmingen van de boeken van Ian Fleming leveren al decennialang fantastische beelden op het witte doek op. Dit jaar zou dat weer gebeuren met No Time to Die. Die werd uitgesteld en ondertussen hebben we iets droeviger nieuws te melden. Sir Sean Connery, Bond nummer één, is overleden.

De verfilming van de James Bond-serie begon met Dr. No in 1962. Connery was degene die de rol van de geheim agent moest vervullen. Dat deed hij in zeven Bond-films en hij wordt door fans tot op de dag van vandaag gezien als de beste Bond-acteur aller tijden. Een lange filmcarrière begon en volgde, met een Oscar en een BAFTA tot gevolg. Ook werd hij tot ridder geslagen door de koningin en mocht hij zich Sir Sean Connery noemen.

De Bond-films waarin Connery heeft gespeeld zijn voor de autofanaat ook vrij legendarisch. Misschien wel de meest legendarische Bond-auto ooit werd door Connery bestuurd: de Aston Martin DB5 uit Goldfinger, die ook nog in Thunderball werd gebruikt. Ook was Connery een vrij lange man. Dit leverde het verhaal op van de dakloze Toyota 2000GT die werd gebruikt voor You Only Live Twice. Er was geen dakloze 2000GT, maar Connery was te groot voor de coupé. Er zijn daarom twee exemplaren voor de film aangepast als cabriolet, terwijl de 2000GT officieel nooit geleverd is als cabrio.

Sean Connery is overleden in zijn slaap terwijl hij op de Bahama’s was. Naar verluidt ging het al een tijdje slecht met hem. Sir Sean Connery is 90 jaar oud geworden. (via BBC)