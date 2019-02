Lamborghini komt met keurmerk voor occasions

Zo weet je in elk geval dat je een goede tweedehands Lambo koopt.

Lamborghini is een prachtig merk met zeer brute auto’s. Het zijn echter ook supercars die aandacht vereisen. De Urus is wat dat betreft nog een jonkie, maar dat is anders bij een Murci√©lago, Gallardo of een vroege Aventador.

De versnellingsbakken kunnen een pain in the ass zijn, om maar een voorbeeld te noemen. Een Lambo voelt zich het beste thuis op lege wegen, maar zijn juist vaak in stedelijk gebied te vinden. Filerijden is nooit plezierig voor een auto. In dit geval een V10 of V12, gekoppeld aan een gerobotiseerde handbak vraagt kunde. Prijzige rekeningen van meer dan 10.000 euro voor revisies van bepaalde onderdelen zijn niet ondenkbaar.

Om toekomstige eigenaren van een Lambo-occasion gerust te stellen heeft Lamborghini het Selezione Lamborghini Certified Pre-Owned programma in leven geroepen. Dit is een keurmerk dat de Italiaanse autofabrikant verstrekt op occasions die voldoen aan bepaalde eisen. Het keurmerk vereist onder meer dat onderhoud aan de occasion is uitgevoerd door erkende specialisten, die enkel gebruik is gemaakt van Lamborghini-onderdelen en mogen de auto’s niet meer dan 70.000 kilometer gereden hebben. Voor de Urus is die drempel 100.000 kilometer.

Het kopen van een occasion met het keurmerk brengt ook voordelen met zich mee. Zo kun je rekenen op een garantie van 12 maanden. De garantie is tegen betaling te verlengen tot 24 maanden. Pechhulp is tevens onderdeel van een occasion met het keurmerk. Het Selezione Lamborghini Certified Pre-Owned zal vanaf deze maand uitgerold worden.

Fotocredit: @kuifje via Autojunk