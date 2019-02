Officieel: alles over de Polestar 2

Eindelijk is het doek getrokken van deze elektrische auto!

Het heeft even geduurd, maar het resultaat mag er zijn. Polestar heeft de fraaie elektrische fastback gepresenteerd die in Genève zijn opwachting maakt. De productieauto blijft qua uiterlijk dicht bij het concept en daar is al veel over gezegd. Laten we dan ook maar meteen over de details beginnen.

De vijfdeurs elektrische auto beschikt over een 78 kWh batterij en staat op het CMA-platform van Volvo. De aandrijflijn stuurt alle vier de wielen aan en de elektromotoren leveren een systeemvermogen van 408 pk en 660 Nm koppel. Daarmee is de Polestar 2 in staat om 0-100 km/u te doen in minder dan vijf seconden. Polestar mikt op een actieradius van 500 kilometer. De elektrische auto komt met Brembo-remmen, staat op 20-inch wielen en dempers van Öhlins.

Prijstechnisch moet de Polestar 2 gaan concurreren met de Tesla Model 3. Onder de Europese marktlancering valt ook Nederland, maar voor nu zijn enkel op de Duitse markt gebaseerde prijzen bekend. De autofabrikant heeft het over een vanafprijs van 39.900 euro. De launch edition gaat 59.900 euro kosten. Polestar krijgt geen traditionele dealers op afgelegen industrieterreinen. Een bestelling dient online geplaatst te worden. Wel komen er showrooms in bekende winkelstraten.

De productie van de auto begint in 2020 in China. Vanuit China bouwt Polestar de ‘2’ voor de globale markt, met zowel linksgestuurde als rechtsgestuurde auto’s. De lanceermarkten zijn China, de Verenigde Staten, Canada, België, Duitsland, Nederland, Noorwegen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. In een later stadium zullen het aantal landen uitbreiden.