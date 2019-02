Italdesign’s nieuwste creatie is een meesterwerk

We hadden niets anders verwacht.

De tekenaars van Italdesign produceren al sinds de oprichting van het bedrijf bijzondere apparaten. De term “bijzonder” is in het geval van Turijnse designhuis waar in vrijwel ieder mogelijke zin van het woord. Van krankzinnige MPV’s en zeer luxe bestelauto’s tot omgebouwde Lamborghini’s en een Nissan GT-R met nieuw koetswerk: Italdesign laat zijn ontwerpers zich maar wat graag wagen aan een creatieve ontdekkingsreis.

Anno 2019 is Italdesign zijn eigenzinnige manier van doen nog lang niet verloren. Integendeel, binnenkort is het aanwezig op het Autosalon van Genève om aldaar de doeken te trekken van zijn nieuwste project. Een week voor het zover is, geeft het ons alvast een idee van wat we kunnen verwachten. We zijn eerlijk, van het eerste beeldmateriaal begint het bloed sneller te stromen.

Italdesign wil vooralsnog niet zeggen in hoeverre de eerste beelden van het project overeenkomen met de daadwerkelijke productieversie van de nieuwe auto. Het is goed mogelijk dat het eindproduct iets minder heftig voor de dag zal komen dan de bolide waarnaar we nu kijken, aan de andere kant hoeft dit helemaal niet het geval te zijn. Immers, de auto’s van het bedrijf hebben vrijwel altijd een druk doch samenhangend ontwerp. De Zerouno is hiervan een goed voorbeeld.

Hoewel het op het moment lastig te zeggen is waarmee we precies te maken hebben, zijn er een aantal dingen die we op het zicht kunnen “bevestigen”. Een van de belangrijkste zaken zijn de gigantische vleugeldeuren van de coupé. Daarnaast denken we dankzij het formaat van de wagen dat het gaat om een tweezitter, of een 2+2. Over de aandrijflijn is eigenlijk niets bekend, maar dankzij de plaatsing van de auto lijkt het een plug-in hybride of volledige elektrische auto te worden.