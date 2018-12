“Nieuwe Lamborghini Aventador krijgt hybride V12”

Het zal toch niet...

Al een tijdlang horen we geruchten dat Lamborghini van plan is om zich meer te richten op het elektrificeren van zijn auto’s. Naar verluidt is 2020 het jaar waarin het allemaal moet gaan gebeuren. Tot op heden hebben we nog weinig bevestiging gekregen over welke modellen Lamborghini precies voor ogen heeft, maar deze week is dat veranderd.

Uit een bericht van het Britse Autocar blijkt dat de Italiaanse sportwagenfabrikant het een en ander uit de doeken heeft gedaan over de toekomst. Naar verluidt moet de geheimzinnige LB48H, waarover we in het verleden al eens schreven, een voorbode worden van de productieversie van de nieuwe Aventador. Het toeval wil dat Lamborghini deze superauto, die in een gelimiteerde oplage van ongeveer 60 stuks moet worden gemaakt, een pikante, hybride aandrijflijn zal geven. Hoe deze eruit komt te zien is uiteraard nog niet bekend, maar hij zal zonder meer een flink vermogen produceren. Aangezien de V12 in de SVJ al 770 pk levert, zal hij met enige elektrische input nog veel meer kunnen presteren.

Hoewel dit extra vermogen er op papier stoer uit zal zien, is de technische baas van Lamborghini, Maurizio Reggiani, niet zozeer blij met het feit dat ook Lamborghini zijn auto’s zal moeten elektrificeren. Alle systemen die hierbij komen kijken, wegen namelijk bijzonder veel. Zelfs wanneer de techneuten alles op alles zetten om het gewicht te drukken, zal het resultaat van hun beste prestaties alsnog een toename van 150 tot 200 kg betekenen.

Als gevolg zal de wegligging en de bochtensnelheid van de Aventador eronder lijden. Volgens Reggiani zal het in de toekomst lastiger worden om, bijvoorbeeld, ‘Ringrecords te verbeteren. Dat gezegd hebbende bestaan er wel oplossingen. Zo overweegt Lamborghini om volledige torque vectoring toe te passen op de voorste as, en is het eveneens een optie om de versnellingsbak voorin de auto te plaatsen – zoals BMW dat bijvoorbeeld deed bij de deels elektrische i8.

Beeld: Lamborghini Aventador mule, door @michavdk