Lamborghini maakt ons lekker met teaser van de nieuwe Urus

De Italianen hebben een teaser vrijgegeven van de nieuwe Lamborghini Urus en het belooft een ´nieuwe dimensie´ van prestaties.

De Lamborghini Urus is voor het bedrijf een ongekend succes. De grote en snelle SUV spreekt bij een ieder tot de verbeelding en verkoopt goed. Geen wonder dat de concurrent Ferrari binnenkort ook met een SUV komt. Bij Lamborghini komt er een tweede versie van de Urus.

Lamborghini Urus teaser

De teaser belooft een “nieuwe dimensie” van prestaties. Het bedrijf heeft bevestigd dat er tegen het einde van 2022 drie nieuwe producten zullen worden gelanceerd. Waarvan de aftrap in augustus met één zal beginnen. Sterker nog, de Italiaanse supercarmaker is ons lekker aan maken op al zijn sociale mediakanalen.

Terwijl de vorige teaser de op handen zijnde komst van de Lamborghini Huracan Sterrato bevestigt, bracht de autofabrikant vervolgens nog een teaser uit. Maar deze keer voor zijn bestverkochte model. Lamborghini heeft de teaser geplaatst met een bijschrift waarin staat: ‘Prestaties bereiken een nieuwe dimensie.’ Je kan denken dat dit bijschrift leuk en aardig is, maar er het heeft wel degelijk veel betekenis. Voor de SUV kan dit twee dingen betekenen: een Urus Evo of een Urus PHEV.

Wat gaat het worden?

Beide varianten gaan bruut worden, Lamborghini kenende. Tevens zijn beide modellen al in het wild gespot en dus al getest. De Evo werd gezien met grotere inlaten en een dakspoiler. De PHEV werd verleden maand gezien. Ook Lamborghini gaat dus aan de stekker, maar hopelijk verliezen de auto’s niet de emotie waar het zo om bekend staat. Geruchten gaan de ronde dat ze hiervoor een motor ‘lenen’ van Porsche, maar tot nu toe is niks bevestigd.

In het filmpje zien we de Urus rijden over de heuvels van Pikes Peak. Dit is een berg in de Rocky Mountains, in de buurt van Colorado Springs. De voice-over heeft het over een uitdagende weg en dat er van alles kan gebeuren als je zo snel gaat. Dit is zeker waar, want Pikes Peak heeft 156 bochten.