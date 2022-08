Elektrische buggy is niet alleen mooi, maar ook snel

De Meyers Manx 2.0 is een elektrische buggy herboren in EV-stijl.

De nieuw ontworpen Meyers Manx 2.0 is hier. Het is een strandbuggy, alleen dan volledig aangedreven op elektriciteit. Ontworpen door veteraan Freeman Thomas, is de Meyers Manx 2.0 Electric onmiskenbaar herkenbaar als een typische buggy.

Elektrische buggy van Meyers Manx

Ook de strandbuggy’s moeten er aan geloven en stappen over op elektriciteit. Het doel van het bedrijf was om het gevoel en erfgoed van het origineel te behouden. Maar dit wel te combineren met de moderne tijd. De combinatie van retro design en moderne styling, zoals de LED-verlichting en het blauw getinte interieur, zorgt hier onder andere voor.

De specificaties zijn al bekend, maar het bedrijf zegt dat het nog wel onderhevig is aan veranderingen. Wat we nu weten is dat er twee batterijpakketopties gepland staan voor productie. Namelijk een 20 kWh-basismodel en een optionele 40 kWh-versie. Het bereik wordt geschat op 240 kilometer met het basismodel en 480 kilometer met het 40 kWh-voertuig. Er zit een laadsysteem op van 6 kW, snelladen is optioneel.

De nieuwe Manx maakt gebruik van een volledig aluminium monocoque chassis en heeft een onafhankelijke achterwielophanging. Het heeft schijfremmen voor en achter en beschikt over zowel elektrische stuurbekrachtiging als een elektrische noodrem.

Prestaties

Het leuke aan een dergelijke buggy zijn niet alleen de looks, maar ook de mogelijkheid om keihard door het zand te scheuren. In Amerika is daar overigens meer de ruimte voor dan in ons landje. Elke buggy wordt geleverd met twee elektromotoren, één voor elk achterwiel. De buggy van 40 kWh heeft 202 pk. Hiermee zou de sprint naar de 100 kilometer per uur 4,5 seconden duren.

In 2023 worden de eerste buggy’s aan klanten geleverd. De klanten worden geselecteerd en tijdens de eigendomsperiode zullen ze gevraagd worden om feedback te geven. Dit om het voertuig te perfectioneren. De prijs is onbekend, maar je kan hem wel alvast pre- orderen.