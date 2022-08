Onderschatte warme hatchbacks uit de jaren ’80, dit zijn er 11!

We werpen een blik op de 10 onderschatte warme hatchbacks!

Het is maandag 21:00 uur en dat betekent dat we middels een lijstje een bepaald autotype onder de aandacht willen brengen. Vorige week was er het pk-geweld van de Audi RS6. Heel erg cool, uiteraard. Toevallig kwam ondergetekende afgelopen week een Opel tegen, een Kadett 1.8 GT/E uit de vroege jaren ’80. De auto stond er perfect bij, helaas was er geen tijd voor een fotomomentje.

Maar toen begon het wel te kriebelen. Hoe zat het ook al weer met de onderschatte warme hatchbacks uit de jaren ’80? De Golf GTI verzette de bakens in 1976, maar dat wil niet zeggen dat alle merken in de jaren ’80 al een passend antwoord op de auto hadden. En ondanks dat het toentertijd echt hot hatches waren, is dat nu niet meer het geval, natuurlijk.

Terugkijkend zijn het wat lauwwarme hatches en daar is eigenlijk niets mis mee. Dat betekende namelijk dat de auto’s betaalbaar waren. Een beetje C-segment hatchback met lekkere motor en sportieve uitrusting had je in de jaren ’80 voor zo’n 30 mille in guldens. Enfin, we nemen het lijstje met je door!

Kleine disclaimer: ja, we weten het: ‘onderschatte warme hatchbacks’ is een enorm subjectieve term. Uiteraard kan het zijn dat je een ander model in het lijstje had willen zien of een bepaalde auto te heet of te lauw vindt. In de commentsectie kun je je hart uit storten. Wij staan klaar met tissues!

Ford Escort XR3

1980

Ford was er snel bij om de Golf GTI van repliek te dienen. Ford had heel snel door dat er ruimte was voor twee sportieve type Escorts. De topversies (de RS modellen) waren duur, sportief, snel en voor de liefhebber. Daaronder had je dan de XR-modellen, die we tegenwoordig ‘ST’ zouden noemen. En dus perfect voor dit lijstje met onderschatte warme hatchbacks.

De Escort XR3 had een 1.6 liter met 96 pk’s. Niet heel erg veel, maar met 890 kg heb je ook niet veel nodig. En alsnog kon je in minder dan 10 seconden de 100 km/u halen. De XR3 werd opgevolgd door de XR3i, met brandstofinjectie in plaats van een carburateur.

Fiat Ritmo 105 TC (138)

1982

Dan gaan we verder met de Fiat Ritmo. We hebben het altijd over de Volkswagen Golf GTI, maar Fiat was destijds enorm snel met een concurrent. De Fiat Ritmo was een C-segment hatchback met voorwielaandrijving, helemaal zoals het heurt in deze klasse.

De eerste snelle verse was de Ritmo 105 TC. Later volgde er nog een 125 TC Abarth en zelfs 130TC Abarth, maar die zijn uiteraard veel te heet voor deze lijst.

Volkswagen Golf GTI 1.8 (Type 17)

1982

Als het gaat om golfjes kijken we vaak naar de ‘OG’ (het origineel uit 1976) of de latere Golf II zestienklepper. En terecht, dat zijn ook hoogtepunten. Maar de Volkswagen Golf GTI 1.8 van de vroege jaren ’80 is zeker niet te versmaden. Waarom? Nou, je hebt het chassis van de eerste generatie en die sturen verreweg het leukst, mede dankzij het lagere gewicht. De 1.8 motor is maar heel kort geleverd van 1982 tot 1983, want toen stond de Golf II al klaar.

In principe stelde die motor niets voor: een 1.8 liter achtkleps viercilinder met een enkel nokkenasje. Daarmee had je 112 paardjes en 153 Newtonmeters tot je beschikking. Nu gaat het bij een Golf GTI niet alleen om de prestaties. Het is ook het sportieve interieur, de allround rij-eigenschappen met sportief randje en de enkele sportieve accenten voor het exterieur.

Opel Kadett GT/E 1.8 (D)

1983

Opels grote revanche op het GTI-label was de GSI. Volkswagen en Peugeot hebben het concept GTI gesmeed tot wat we vandaag de dag nog steeds kennen. Voordat Opel de GSI’s aan de wereld presenteerde, hadden we de GT/E. Deze had een 1.8 liter motor met 115 pk en 151 Nm. Met name dat koppel zorgde ervoor dat je met een potig karretje onderweg was.

Vergeet ook niet dat deze auto nog geen 1.000 kg weegt en de bakverhoudingen op accelereren staat afgesteld, niet maximale zuinigheid! De meeste zijn inmiddels allemaal weggeroest, helaas. Het was een leuk – ietwat rauw en ruiger – alternatief op een Golf GTI.

Honda Civic 1.5i Si (AG)

1983

Bij Honda kwamen de fans met de implementatie van het VTEC-systeem. Maar Honda was altijd een kei in het extraheren van vermogen uit kleine motoren. In 1983 kon je bij de Honda-dealer binnenlopen voor zo’n kekke Honda Civic GT. Dan krijg je sportieve witte wieldoppen, eigenlijk al de vraagprijs waard natuurlijk. De motor was een 1.5-je, maar Honda wist er alsnog 102 pk uit peuren.

Het gewicht was echt laag, zo’n 840 kg, dus dit ging nog lekker van zijn plek. Van 0-100 km/u sprinten was in 9,2 seconden achter de rug. Daarmee kon je veel BMW 3 Series lekker pesten, evenals met de top van 185 km/u.

Mitsubishi Colt Turbo (C10)

1984

Zullen deze exemplaren überhaupt nog ergens rondrijden? De Mitsubishi Colt is nooit echt een liefhebbersauto geweest, maar voor deze Turbo moet men een uitzondering maken. Het is echt zo’n heerlijk typisch jaren ’80 gebakje. Dus een vrij eenvoudige 1.6 viercilinder en een turbo met ouderwets turbogat. Dat heeft gewoon zijn charme.

Daardoor lijkt het allemaal sneller te gaan dan dat het daadwerkelijk gaat in deze Mitsubishi, alhoewel de Colt Turbo naar huidige maatstaven nog best vlot te noemen is. Dat komt omdat het apparaat iets meer dan 900 kg weegt. In 8 tellen zat je op de 100 km/u en op de snelweg kon je 193 km/u halen. Maar het was meer het spektakel dat ermee gepaard ging.

Renault 11 Turbo

1984

Ook de Renault 11 Turbo was niet de snelste auto ter wereld. Niet eens in zijn klasse. Sterker nog, in dit lijstje is het waarschijnlijk de traagste. Dat maakt niet uit, want het is zo’n leuk dik wagentje dat amper 900 kilogram weegt. Daardoor kon je in 9,3 tellen naar de 100 km/u accelereren en een top halen van 186 km/u.

Dat waren serieuze specs in 1984, 38 jaar terug! De Renault 11 was de hatchback-versie van de 9 (een sedan). Je kon kiezen uit een driedeurs en vijfdeurs. De motor kwam uit de Renault 5, die we beter in ons collectieve geheugen hebben zitten. De 11 Turbo was iets verstandiger en volwassener, maar nog wel leuk!

Lancia Delta GT (838)

1983

Tegenwoordig zijn auto’s als de Audi A3, BMW 1 Serie en Mercedes-Benz A-Klasse niet meer weg te denken uit het C-segment. De grondlegger van de premium sportieve C-segment hatchback is wellicht deze Lancia Delta GT. Ja ja, er zijn ook heftige turbo’s, Integrale’s en diverse HF modellen plus Evo’s geweest en die zijn allemaal geweldig.

Maar er was ook een minder bekende warme hot hatch waarmee het allemaal begon: de Lancia Delta GT. Deze had een 1.5 viercilinder lijnmotor met 105 pk. Dat was 20 pk meer dan de reguliere Delta 1.5, dus het is zeker geen ‘sportpakketje’.

Alfa Romeo 33 1.7 QV (905)

1986

Dan maken we nu tijd voor een inzending met boxermotor! Net als zijn Italiaanse half-neef, de Lancia Delta, was de Alfa Romeo 33 altijd een vijfdeurs. De 33 was de opvolger van de Alfasud. De eerste QV kwam al in 1983, maar na de facelift in 1986 ging het model er flink op vooruit. Zowel qua styling als qua performance. Met 118 pk heb je namelijk precies de goede hoeveelheid vermogen.

Omdat deze Alfa Romeo maar 910 kg weegt, kun je in 9 tellen naar de 100 snellen. De topsnelheid van 196 km/u mag er ook zijn, zeker als je bedenkt dat je op 185-sectie banden staat. De latere QV’s met zestien kleppen (nog een facelift later) zijn dikker en komen nog weleens voorbij, maar deze versie was precies warm genoeg.

Mazda 323 GT (BF)

1987

Nog niet zo lang hadden we al een lijstje met snelle Toyota Corolla’s. Dus we opteren nu even voor een andere Japanner. De Mazda 323 GT was een soort light-versie van de GT Turbo 4×4. Die kost ook meteen zestig mille (in guldens). De 323 GT was iets meer dan 30 mille, terwijl een instap-323 iets meer dan 20k kostte. Ook hier heeft hebben ze de 1.6 in de GT meer vermogen gegeven dan in de (bijvoorbeeld) GLX. Het scheelde bijna 20 pk.

En dan te bedenken dat je ook gewoon nog een 1.3 instapper had! De 323 GT had sportvelgjes, sportstoelen en een kekke spoiler. Waarschijnlijk heeft de roestduivel ze allemaal te grazen genomen, alhoewel de motor ongetwijfeld nog perfect loopt. Leuk project om in een oude stalen sleepboot te monteren en dan twee hoogblonde Friese jongens in blauwe overall in te zetten. Om zo sneller te zijn dan alle andere boten op het meer. Ah, we dwalen af.

Peugeot 309 GTi

1987

Als we het hebben over onderschatte warme hatchbacks uit de jaren ’80, dan moeten we de Peugeot 309 even aanhalen. De auto begon zou als Talbot zijn carrière beginnen, maar werd omgedoopt tot Peugeot. De GTI-versie was niet krachtiger (en wel zwaarder) dan de 205 GTI. Dus iedereen vergat ‘m vrij snel. Zonde, want de 309 GTI was bijna net zo leuk. Net als de Renault 11 Turbo had de 309 last van het ‘kleine-broer’-complex.

De motor was in de 205 GTI goed genoeg om de 205 heet te maken, maar de 309 was net iets meer warm. Deze auto is een twijfelgevalletje. De XS is serieus trager (en niet eens een warme hatch) en later kreeg de 309 GTI een zestienkleps-motor en was het een echt hete hatchback. De achtklepper was dus wel degelijk een ‘warme’ aanbieding.

