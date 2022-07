Lamborghini Urus vult garage van Brabantse miljoenenvilla

Daar past meer in. En mooier spul ook, in deze villa in Noord-Brabant!

Als je lekker in de slappe was zit is de Lamborghini Urus misschien niet een auto die in je opkomt om te kopen. Toch is de realiteit anders. Er zijn genoeg vermogenden die wel vallen voor de SUV van het Italiaanse automerk. In korte tijd werd het de meest geproduceerde Lamborghini. En inmiddels is het model goed voor het grootste deel van de verkopen.

De Urus speelt een rol als het gaat om deze villa in Noord-Brabant. Gelegen in Bergeijk, schuilt de zwarte Lamborghini in de grote garage gelegen onder de villa. Het Italiaanse werkpaard met 650 pk heeft een metgezel in vorm van een BMW X2.

Sowieso steekt deze garage prima in elkaar. De verwarmde hellingbaan zorgt er bijvoorbeeld voor dat je ook in winterse omstandigheden veilig uit de garage kunt rijden. Daarnaast is de ruimte voorzien van een gronddetectiesysteem. Zo krijg je een melding als er ongewenst bezoek door de garage loopt.

Ook de rest van de woning is een dikke prima. Er is een riante oprit met plek om nog eens vele auto’s te parkeren. Ideaal voor feestjes. In de garage zelf kunnen vier of meer auto’s worden geparkeerd.

De vraagprijs van dit alles is een luttele 2,8 miljoen euro op Funda. Opvallend: er is geen zwembad aanwezig, wat toch wel vaak zo is in deze prijsklasse. Misschien kun je dat meenemen in de onderhandeling voor de vraagprijs.