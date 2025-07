Lamborghini roept Revuelto’s terug vanwege ‘guillotinedeuren’

Er kunnen Franse Revolutie-taferelen ontstaan vanwege een probleem met de deuren.

Een van de redenen dat Lamborghini’s zo tot de verbeelding spreken zijn de befaamde scissor doors, die geïntroduceerd werden op de Countach. Het is misschien heel kinderachtig, maar deuren die naar boven openen zijn gewoon vet cool. En ook nog eens handig in krappe parkeervakken.

Nu blijken de deuren toch een nadeeltje te hebben. Bij sommige Revuelto’s kan er namelijk een defect optreden, met als gevolg dat de deur opeens dichtvalt. Dan veranderen de scissor doors in suicide doors. Oké, die grap hebben we gejat van Amerikaanse media, maar we moesten ‘m toch even maken.

Een ongeluk zit in dit geval vrij letterlijk in een klein hoekje, wat het ligt aan een steunpen die de gasveer op z’n plek houdt. Als die losraakt – en dat kan dus gebeuren – lazert de deur opeens naar beneden. Gelukkig zijn er nog geen incidenten bekend.

Dat wil Lamborghini graag zou houden en daarom is er nu een terugroepactie. Het goede nieuws is dat het om zeer beperkte aantallen gaat. Voor zover we weten heeft de terugroepactie alleen betrekking op de VS en gaat het om slechts 27 auto’s.

Nederlandse eigenaren hoeven dus niet bang te zijn dat ze opeens de deur van hun Revuelto in hun nek krijgen. Dat zou het in- en uitstappen nog onprettiger maken dan het al is.

Foto: @thedutchcarspotter, via Autoblog Spots