Eerste Lamborghini Revuelto inferno is een feit [video]

Een Lamborghini Revuelto is in de fik gevlogen tijdens het rijden.

Sommige tradities gaan nooit voorbij. Zoals de combinatie van een Italiaanse supercar en vuur. Dit keer is het de hagelnieuwe Lamborghini Revuelto die met vlammen te maken krijgt. Een zo goed als nieuw exemplaar vloog tijdens een autorit in de hens.

Lamborghini Revuelto gaat in vlammen op

Het gaat hier om de supercar van de Amerikaanse ondernemer Ethan Duran. Nee, voordat zijn Lambo in de hens vloog had ik ook nog nooit van deze man gehoord. Als het om marketing gaat is het zo’n slecht incident nog niet. Van je geliefde supercar is weinig over, maar je hebt er wel weer duizenden volgers bij op sociale media.

Duran is afkomstig uit New York en reed afgelopen weekend op de snelweg toen hij in zijn achteruitkijkspiegel vlammen zag. Hij parkeerde de auto op de meest rechtse rijbaan en moest uiteindelijk van een afstandje toekijken hoe hij zijn Lamborghini Revuelto door de vlammen werd verslonden. Zijn exemplaar was zwart van kleur, met rode remklauwen en rode delen in het interieur. Een typische Batman-spec, zo je wil.

Ondanks ingrijpen van de hulpdiensten is er van de hybride V12 supercar weinig over. Zal die ene terugroepactie er iets mee te maken hebben? De ondernemer heeft niet lang van zijn speeltje kunnen genieten, de Revuelto maakte nog maar sinds enkele dagen uit van zijn collectie. Als een echte succesvolle Amerikaanse zakenman is Duran een eigenaar van meerdere Lambo’s, al mogen de nodige Ferrari’s ook niet ontbreken.

Voor de Revuelto-eigenaar blijft het bij botte pech. Hij heeft er zelf niets aan overgehouden en op sociale media bedankt de ondernemer voor alle lieve berichten die hij kreeg van zijn fans. De auto is verzekeringswerk, dan kan de beste man straks weer een nieuwe Revuelto samenstellen. Zonde is het natuurlijk wel.