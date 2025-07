Laatste (en gaafste?) SLR Roadster gaat onder de hamer

Deze SLR is om meerdere redenen heel bijzonder.

De SLR McLaren is in al zijn verschijningsvormen een spectaculaire auto, maar één ding ontbreekt toch vaak: kleur. Bijna alle exemplaren zijn uitgevoerd in saai zilver, grijs, zwart of wit. Het is daarom zeer verfrissend om een knaloranje exemplaar te zien. Deze auto bewijst dat een felle kleur ook verdraaid goed staat op een SLR.

Laatste SLR Roadster

De kleur is niet het enige wat deze auto bijzonder maakt. Dit is namelijk de allerlaatste SLR Roadster, die in 2009 van de band rolde. Dat betekent niet dat het ook meteen de laatste SLR is. De productie van de Stirling Moss (gelimiteerd op 75 stuks) begon namelijk pas nadat de laatste SLR Roadster gebouwd was.

Over de Stirling Moss gesproken: deze specifieke SLR heeft een rol gespeeld bij de ontwikkeling van die variant. Deze auto fungeerde namelijk als prototype om de intercooler van de Stirling Moss te testen. Ook zijn met deze auto diverse upgrades getest die MSO aanbood voor bestaande SLR’s.

Lewis Hamilton

Nog een leuk detail: Lewis Hamilton heeft in deze auto gereden. In 2009 nam deze auto deel aan de Goodwood Hillclimb, met niemand minder dan Lewis Hamilton – die destijds voor McLaren reed – achter het stuur. Lewis heeft de bandjes aardig opgerookt, zo is te zien op de filmpjes.

In technisch opzicht is het verder een 722 S, wat betekent dat de V8 650 pk levert. De 722 S is te herkennen aan de splitter, de diffuser en de fraaie veelspaaks velgen. Normaliter zijn we niet zo’n voorstander van zwarte velgen, maar bij deze oranje kleur staan ze stiekem best goed. De kleur is trouwens een verwijzing naar het verleden van McLaren.

Al met al is dit een uniek exemplaar, dat vast een paar verzamelaars hebberig zal maken. Zij mogen volgende maand tegen elkaar opbieden tijdens de veiling van Broad Arrow Auctions in Monterey. Het veilinghuis rekent op een bedrag van €850.000 tot €1 miljoen.