Lamborghini staakt productie volledig vanwege coronavirus

Even geen Italiaanse dikbolides: Lamborghini legt al hun productiediensten neer vanwege het coronavirus.

Gisteren was het eindelijk zover dat Nederland de boel vrij grootschalig op slot gooit vanwege het coronavirus. Maar wij hebben er relatief gezien niet heel veel last van. Kijk maar naar landen zoals Italië, waar COVID-19 razendsnel om zich heen grijpt. Enorme aantallen besmettingen en een hoog aantal doden zorgen ervoor dat de situatie in Italië pas erg is.

Deze extreme lockdown zorgt ervoor dat het bedrijfsleven ook hard getroffen wordt. In de autosector is het Lamborghini die nu toegeeft aan het coronavirus. De fabriek in Sant’Agata Bolognese, in het ‘rampgebied’, gaat dicht. Dat maakte de CEO Stefano Domenicali bekend aan Automotive News Europe. Tot en met 25 maart zal de fabriek haar deuren sluiten. De hele productie van het merk vindt plaats in die fabriek, dus geen één auto zal voltooid kunnen worden in die tijd.

Vele fabrieken kampten met vertragingen en problemen in de fabriek, maar dat de deuren volledig moeten sluiten is nieuw. Overigens is het niet verboden in Italië om je fabriek te laten draaien: het is een beslissing van Lamborghini zelf. Domenicali spreekt van een “buitengewone situatie” en wil de stillegging gebruiken om de situatie her in te delen.

Een extreme situatie is het inderdaad voor de Italianen. Wie een dikke Urus, Aventador of Huracán Evo in bestelling heeft staan: even geduld a.u.b.

Image-credit: een Urus in een mooi avondsfeertje, gespot door @spotcrewda