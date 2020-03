Eerste afgelaste race Zandvoort – de Junkyardrace

Zelfs al is het geen groot publieksevenement, toch zijn er tijdens de Junkyardrace enkele honderden mensen op het circuit te vinden. Daarmee is het de eerste afgelaste race in Zandvoort geworden.

Vanochtend zaten wij dan ook samen met de organisatie en trokken de conclusie die je als organisator niet wilt trekken. Je tuigt nooit alles op om vervolgens een week vooraf te moeten concluderen dat het niet niet door mag gaan.

Eerste afgelaste race Zandvoort

Het levert de Junkyardrace organisatie wel de vervelende primeur om de eerste te zijn die een race evenement op het nieuwe Grandprix circuit van Zandvoort te moeten afzeggen. Vanochtend viel ook het doek voor de GP van Australië. Of de eerste F1 race in 35 jaar in Noord-Hollandse duinen nog door kan gaan is op dit moment een groot vraagteken. Het is nu op de kop af nog 51 dagen tot het raceweekend.

Verklaring organisatie JYR

De verklaring kunnen jullie vinden op de site van de Junkyardrace, maar voor de volledigheid plaatsen we hem ook hieronder.

Het kan jullie niet ontgaan zijn dat het corona virus grote impact heeft op alle aspecten van het dagelijkse leven in Nederland (en de rest van de wereld). Gisteren heeft de overheid gecommuniceerd dat tot eind maart alle evenementen met 100 of meer deelnemers afgelast worden. De 10e editie van de Junkyardrace zat helemaal vol met maar liefst 45 ingeschreven teams. We zullen jullie de rekensom besparen, maar deelnemers, vrijwilligers en monteurs bij elkaar opgeteld gaat ruim over de 200 man heen. Publiek en toevallige passanten rekenen we dan niet eens mee.

Gezien de richtlijn van de Nederlandse overheid KAN de 10e editie van de Junkyardrace op vrijdag 20 maart 2020 dan ook NIET doorgaan. We zijn in overleg met al onze leveranciers hoe om te gaan met de kosten van alle materiaal, inzet van alle mensen en uiteraard de baanhuur. Op 6 november 2020 staat de volgende editie van de Junkyardrace gepland. Alle teams die een inschrijving voor 20 maart 2020 hadden, worden doorgeschoven naar de editie van 6 november 2020 waarbij jullie inschrijving dus gewoon blijft staan. We gaan er 6 november gewoon weer een feest van maken en wensen iedereen een gezonde en veilige periode toe in deze bijzondere dagen en zien jullie dan!

Ons sterrenteam met Jaapiyo, Ruben en debutanten Hayte en Loek balen er natuurlijk ook van. In november willen we graag onze revanche met onze spectaculaire Alfa Romeo 156 Racer. Wil je graag tegen ons racen: op de site van de Junkyardrace kan je er alles over lezen.