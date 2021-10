Onderzoek coronasteunpakket voor Lamborghini-koper

Er komt een grootschalig onderzoek naar coronasteunpakketten waarmee bijvoorbeeld Lamborghini’s gekocht zijn.

Iedereen heeft een mening over corona. In veel gevallen is het net als met voetbal, de meningen op social media zijn beter dan die van Van Gaal of De Jonge. Zulke meningen scoren altijd meer likes dan onpopulaire beslissingen van mensen die daadwerkelijk verantwoordelijkheid hebben en dragen.

Maar dat gaat dus ook niet altijd goed. Uiteraard moeten we voor de excessen in de Verenigde Staten zijn. Daar ging het namelijk iets te makkelijk voor bedrijfseigenaren om een steunpakket aan te vragen. Omgerekend is er waarschijnlijk voor 3.800.000.000 euro te veel uitgekeerd aan coronasteun.

Onderzoek coronasteunpakket

Daarbij zat ook een petrolhead die het nodig achtte om een Lamborghini Huracán te kopen van meer dan drie ton (in dollars). Hij vroeg om 13.500.000 dollar en wat blijkt: dat krijg hij ook! Je leest daar alles over in dit artikel.

Wat blijkt, de instantie die de bedragen heeft uitgekeerd, heeft een fout gemaakt. Om met Bert Visscher te spreken: je verwacht het niet!









Small Business Association

De instantie in kwestie, de SBA (Small Business Association) heeft te gemakkelijk bedragen uitgekeerd. Dat blijkt uit een document vrijgegeven door het Amerikaanse Ministerie van Justitie. Er komt nu een grootschalig onderzoek om al dat geld weer terug te vorderen.

Volgens de SBA is de verantwoordelijke bekend. Dat is namelijk de vorige regering onder leiding van stand up comedian c.q. verwarde man Donald Trump. Wellicht dat ze bang waren voor lokale varianten van Pieter Omtzigt en Renske Leijten waardoor ze te veel hebben uitgekeerd.

Via: AD.