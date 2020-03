100 km/u: alles wat je moet weten

Vanaf vandaag is het zover. Overdag mag er op de eerste stukken snelwegen niet harder dan 100 km/u gereden worden.

Door het annuleren van het F1-weekend het totale gebrek aan andere sporten heb je dit weekend vast niets te doen. Misschien kun je Rijkswaterstaat een handje helpen. De weginspecteurs hebben een druk weekend voor de boeg.

Vanaf vandaag is de nieuwe maatregel ingegaan dat je overdag niet harder dan 100 km/u mag rijden. Toch kan het zo zijn dat je dit weekend nog ergens een bord ziet staan waar een snelheid boven de 100 km/u wordt weergegeven. Dat heeft met het volgende te maken.

Rijkswaterstaat is gisteravond begonnen met het aanpassen van de snelheidsborden. Dit is geen klusje van een paar uren. Nee, dit is een operatie dat het hele weekend in beslag gaat nemen. Rijkswaterstaat verwacht maandagochtend 05:00 klaar te zijn met het zichtbaar maken van de nieuwe borden.

Let op! Zie je vòòr die tijd al een aangepast bord zonder zak of afplaktape? Dan geldt daar dus de nieuwe maximumsnelheid. Als er nog een zak of afplaktape over het bord zit zal Rijkswaterstaat deze tussen nu en maandagochtend aanpassen.

In totaal moeten 4.000 borden door heel Nederland aangepast worden. De afgelopen weken zijn al ruim 85 procent van de nieuwe borden geplaatst en afgedekt met een hoes of tape. Als jij de afgelopen week op de Nederlandse snelweg bent geweest, dan heb je deze ongetwijfeld gezien.

Minimale hinder

Men kijkt niet naar links en rechts om vervolgens de snelweg over te steken. Het aanpassen van die borden gaat gepaard met een afzetting van de snelweg. Tenzij je ’s nachts veel op de snelweg te vinden bent zul je hier weinig van merken. Met name in de avond en in de nacht worden deze werkzaamheden uitgevoerd. De meeste aanpassingen vinden plaats in Noord-Brabant en Limburg. Hier worden 2.000 borden geplaatst. Zeeland heeft de minste borden. In deze provincie hoefden minder dan 60 borden aangepast te worden.

Maandag is het officieel

Vanaf maandag 16 maart is het dan officieel. Op alle aangepaste snelwegen in Nederland dien je overdag 100 te rijden in plaats van 120 of 130.

Vanaf maandag geldt door het hele land tussen 06.00 en 19.00 uur de nieuwe maximumsnelheid van 100 km/u. In de avond en nacht blijft de maximumsnelheid gelijk aan de huidige situatie. Op zo’n 60 procent van de snelwegen mag je dan dus nog steeds 130 km/u rijden.