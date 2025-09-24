Video: een Huracan Sterrato gebruiken waar die écht voor is

Lekker door de modder
Niet bang zijn voor diepe plassen, zo zien we een Lamborghini zelden gebruikt worden!
Bekijk ook deze video: Passat maakt flinke velgschade
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – 4 Reacties
Reacties
mjpamsterdam zegt
Even watertje door en gas erop !
Joris24 zegt
Ja gaaf, ik weet niet waar ‘ie zijn lucht aanzuigt maar ik zie geen witte rook dus de motor zal het wel prima vinden. Netjes gebouwd als die auto dat zo goed trekt… Ik vind leuk!
bbjorn zegt
Via de roofschoop neem ik aan, op de website staat dat hij dan schonere lucht aan kan zuigen, ook in stoffig of zanderig terrein
heckblende zegt
poh das mien merk