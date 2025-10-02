Lambo pakt door op Huracán Sterrato en gaat meer ”gekke” auto’s bouwen!

Goed nieuws uit Sant’Agata Bolognese!

De ontwerpafdeling van Lamborghini zoekt graag de grenzen op. De laatste paar modellen waren misschien wat aan de veiligere kant, maar dat maakte het merk dubbel en dwars goed met de Huracán Sterrato. De offroad-supercar is zo rauw dat zelfs de kentekenplaat van het Nederlandse exemplaar hierboven ervan geschrokken is.

Als je net als ik gaat watertanden van dit soort krankzinnige projecten dan heb ik goed nieuws. Lamborghini geniet er ook van. Verkoop- en marketingbaas Federico Foschini windt er tegenover Autocar weinig doekjes om: er komen meer bizarre modellen aan.

Foschini zegt: ”Vanuit het merkperspectief bieden deze modellen enorme mogelijkheden. We weten het er klaar voor is; de markt is er.” Het enige dat nog in de weg staat, is de uitvoering.

Niet tevreden over de Huracán Sterrato

Foschini vervolgt: ”Ik denk dat we de kans niet echt hebben benut, want met de Sterrato kun je heel veel kanten op. En ik denk dat we in de toekomst zeker op een bepaald moment deze kans wel kunnen aangrijpen.” Lamborghini moet volgens hem ”niet alleen upgraden”. ”We willen verrassen”, zegt hij.

De Lamborghini-topman vertelt helaas niet met welk model ze een volgend Sterrato-project willen aangaan. Hij refereert nog wel naar de Urus die drie jaar geleden als allersnelste SUV de Pikes Peak beklom. ”We presenteerden een Urus speciaal voor die race, maar soms worden onze concepten werkelijkheid”, zegt Foschini.

Lamborghini wil naast het aanbieden van modellen die je nergens anders kunt bestellen ook doorpakken op het gebied van personalisatie. Dat is dan weer een stuk minder speciaal als je het mij vraagt.

Alle premiummerken hebben tegenwoordig een Exclusive Manufaktur-afdeling om een flinke extra smak geld uit de zakken van de vermogende klanten te kloppen. De merken zouden gek zijn als ze het niet doen, maar het is toch wat minder sexy dan het bouwen van een Revuelto Sterrato, Urus-bedrijfswagen of nieuwe LM002 nietwaar?

Foto: Lamborghini Huracán Sterrato gespot door @rvcarphotographic