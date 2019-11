Lamborghini Urus Performante: waarom ook niet

Laat de melk maar vloeien.

De marktlancering van de Urus was een meesterzet van Lamborghini. De Italiaanse autofabrikant kreeg het voor elkaar om zijn brute merk-imago te koppelen aan een praktisch model, in dit geval een SUV. Klanten zijn er gek op, want de Urus verkoopt als warme broodjes.

Natuurlijk blijft het niet bij één modelvariant. Op termijn komen er één of meer varianten om de boel fris te houden. Zo zit de industrie nu eenmaal in elkaar. De vraag is dan ook niet of, maar wanneer er een nog snellere Urus komt. Tuners hebben al meerdere malen laten zien dat het een peulenschil is om meer vermogen uit de geblazen 4.0 V8 te lepelen.

In een interview met Automobile Magazine stelt Lamborghini-topman Maurizio Reggiani niet uit te sluiten dat er een hetere variant van de Urus gaat komen. Voor het gemak noemen we het de Urus Performante. Denk aan een vermogen dat richting de 700 pk kruipt, actieve aerodynamica en het één en ander aan carbon. Lamborghini heeft met de Urus vooralsnog niet de ambitie gehad om een ‘Ring-record binnen te slepen, zoals ze dat wel deden met de Huracán Performante en Aventador SV(J). De eer voor de snelste SUV is momenteel in handen van de Audi RS Q8, die formeel nog gepresenteerd moet worden. Kijk er echter niet gek op dat als er een ‘Performante’ van de Urus gaat komen dat deze het ‘Ring-record van de Audi pakt om het marketingverhaal compleet te maken.

Beeld: X-Tomi Design