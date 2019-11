Hoeveel vind jij een jaar tanken waard?

Bied zelf mee op een van de drie passen voor een jaar lang tanken

Een jaar lang geen zorgen wanneer jij je geliefde bolide van peut voorziet. Dat zou een hoop gestress én elke keer die aanslag op je bankrekening schelen. Je maakt deze week namelijk kans om met voordeel een tankpas te bemachtigen waarmee je een jaar kunt tanken bij deze unieke actie.

Via de online veilingsite SlaJeSlag kun je elke dag bieden op onder andere gadgets, apparaten en leuke cadeaus. Met andere geïnteresseerden vecht je om de beste prijs. Uiteindelijk ben je zelf in controle. Je gaat immers niet meer betalen dan jij wilt bieden. Een uitgelezen kans om vanuit je luie stoel met fikse kortingen producten op de kop te tikken. Bieden op de site gaat middels je persoonlijke account. Betalingen verlopen via iDEAL, PayPal of met je creditcard.

Het platform heeft ook voor autoliefhebbers wat te bieden. Zo veilt de site tankpassen waarmee je als consument een jaar lang kunt tanken. Dit laatste is berekend aan de hand van het gemiddelde verbruik van de Nederlandse automobilist. De tankpas heeft een waarde van 3.500 euro. Maar als jij dat niet opmaakt in een jaar, geen probleem: hij blijft 24 maanden geldig.

Natuurlijk wil ook jij kans maken op zo’n tankpas als de prijs maar goed is. Vis je de ene keer achter het net, dan heb je volgende keer weer een kans. In totaal worden er namelijk drie tankpassen geveild. De veiling van de eerste tankpas staat al ‘live’. Een poging wagen doe je hier!