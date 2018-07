Officieel: Lamborghini pakt ‘Ring record af van Porsche

Pak aan, Dr. Ing. h.c. F. Porsche.

Het zat er al aan te komen, maar het is nu officieel: de Lamborghini Aventador SVJ die binnen afzienbare tijd losgelaten wordt uit de stallen van Sant’Agata Bologese, heeft een rondje ‘Ring gedaan in 6:44.97. Dat is nét wat rapper dan de 6:47.3 die de Porsche 911 GT2 RS nog niet heel lang geleden neerzette (video). VAG doet het dus handig: de Lambo mag zich nu de snelste straatauto op de ‘Ring noemen en tegelijkertijd kunnen ze binnenkort nog een keer naar de ‘Ring met een snelle Chiron ofzo die twee seconden harder kan voor het volgende PR-momentje. Grande!

Achter het stuur van de SVJ nam Lamborghini coureur Marco Mapelli plaats. De 30-jarige Italiaan komt normaal gesproken in de Blancpain GT serie uit met een Lamborghini Huracan. Sprekende over de Huracan: in 2016 pakte Lambo’s kleinere model in Performante-trim (rijtest) nog het record met een 6:52.01. Destijds ontstond er echter wat geroezemoes omtrent de prestatie. Sommigen vermoedden dat Lambo gesjoemeld had. Wellicht daarom benadrukt Lambo nu dat alles vastgelegd is met GPS-magie van VBOX-Racelogic. We zullen er dus maar vanuit gaan dat de tijd legit is.

De SVJ heeft een pk-gewichtsverdeling van 1,95 kilo per pk en maakt net als de Huracan Performante gebruik van Lamborghini’s Aerodinamica Lamborghini Attiva (ALA) goodies om de auto lekker veel downforce te geven. Het is dus een serieus apparaat. Wat dat betreft is het wel bizar om je te bedenken dat de Porsche 919 een rondje deed in 5:19.54 (video). Maar goed, dat is (helaas) geen straatauto.

Hoe lang de SVJ van het record zal kunnen genieten is de vraag met auto’s als de Aston Martin Valkyrie, Mercedes Project One en Bugatti Divo in de pijplijn, maar voor nu kan Lambo een feestje bouwen. We wachten alleen nog wel op de onvermijdelijke video…