‘Deze winter mogelijk minder strooiauto’s op de weg’

Gaat het een glibberende en glijdende winter worden?

Tenzij je héél vroeg op een koude winterochtend vertrekt hebben we in Nederland op de bereikbare wegen altijd wel te maken met een gestrooide weg. Al in de vroege ochtenden trekken strooiwagens in de winter er op uit om de wegen minder glad te maken met strooizout.

Nederland heeft z’n zaakjes wat dat betreft goed voor elkaar, al bestaat er een kans dat het dit jaar anders uitpakt. Omdat sinds deze zomer een strengere PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen)-norm van kracht is geworden ligt niet alleen een deel van de bouwsector plat, maar komt ook het strooien van zout op de wegen in gevaar.

Het zout dat men nu gebruikt bevat te hoge PFAS-waarden, zo blijkt uit een eerste onderzoek. Er komt een second opinion om de metingen verder te onderzoeken. Dat stelt Zoutbank-directeur Ardin Bos tegenover de Telegraaf. In het ergste geval zal er minder gestrooid worden en zit Nederland de aankomende winter met gladde wegen. Dit kan leiden tot meer ongelukken en nog meer files.

Rijkswaterstaat kijkt met de Zoutbank mee en is in afwachting van het nieuwe onderzoek. Jaarlijks strooit men in de winter gemiddeld 200.000 ton zout uit op de Nederlandse wegen. Wanneer de resultaten van de second opinion bekend gaat Rijkswaterstaat beslissen wat te doen.

Fotocredit: @thomcarspotter via Autojunk