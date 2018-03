Lamborghini: ‘Urus verkoopt nog beter dan verwacht’

De SSUV is een hit.

De Urus brengt een nieuwe dimensie naar Lamborghini. Het merk moet de Aventador en Huracán flink gaan passeren qua verkopen. De ingrediënten zijn daar. Lamborghini als exclusief merk, een prijs die lager is dan de twee andere modellen én het feit dat de auto een praktische SUV is.

De verkoop gaat momenteel voor de wind. Dat zegt CEO Stefano Domenicali tegenover CNBC. In de VS is de Urus er vanaf 200.000 dollar. Domenicali zegt echter dat de gemiddelde verkoopprijs op zo’n 240.000 dollar ligt, omdat opties gretig worden aangevinkt. Ongeveer 70 procent van de kopers heeft niet eerder een Lamborghini gekocht. Met de Urus boort Lambo een compleet nieuwe doelgroep aan. Kopers die voorheen shopten bij merken als Porsche en Bentley kiezen vermoedelijk nu voor Lamborghini. Domenicali zegt verbaasd te zijn over het feit hoeveel vrouwen de Urus kopen.

Het merk zet vooral grote stappen in landen als Rusland en India. Landen waar auto’s van het merk voorheen amper werden verkocht, mede vanwege de slechte wegen. Ondanks de vele verkopen moet de Urus geen massaproduct worden, stelt Domenicali. Volgend jaar worden ongeveer 8.000 exemplaren van de Urus geproduceerd. Dat is tevens het hoogtepunt van de productie. Na 2019 is het de bedoeling dat de productie in fases omlaag gaat om de exclusiviteit van het merk te behouden.

Nederland

De Urus gaan we tevens hier zien. Lamborghini Nederland stelt tegenover Autoblog dat de SSUV ook in ons land erg populair is. Concrete verkoopaantallen wil Lamborghini niet noemen. Vorige maand organiseerde Pon Luxury Cars een speciale avond om (potentiële) klanten kennis te laten maken met de Urus in Leusden.