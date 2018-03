De wensen van Renault betekenen niks voor Red Bull

Een beetje als een voetballer die lekker op het bankje blijft zitten nadat zijn trainer 'm maant het veld te betreden...

De epische saga met in de hoofdrollen Red Bull en Renault wordt nog even verlengd! Maar wacht, voordat je denkt/vreest dat Red Bull en Renault toch weer een nieuw contract getekend hebben; zo ver is het nog lang niet. Sterker nog, die kans lijkt op het moment weer iets kleiner te zijn geworden door uitspraken van Red Bull’s teamchef Christian Horner.

Onlangs liet Renault bij monde van Renault Sport’s chef Cyril Abiteboul immers weten dat de Fransen niet van plan zijn eindeloos te wachten op Red Bull waar het gaat om hun motorkeuze. Red Bull houdt momenteel haar opties open wat dit betreft en is klaarblijkelijk van plan dat te blijven doen. Via zusterteam Toro Rosso kunnen ze perfect analyseren hoe de Honda PU het doet ten opzichte van hun eigen Renault PU. Honda zou dus sowieso een optie zijn voor volgend jaar. Daarnaast zijn er nog altijd wilde speculaties over een link met VAG/Porsche (hoewel die optie vóór het nieuwe reglement ingaat inmiddels zeer onwaarschijnlijk lijkt) of een link met Mercedes via mutuele partner Aston Martin.

Renault heeft er echter geen zin in om dit issue een van de verhaallijnen van F1 2018 te laten worden en gaf Red Bull onlangs een deadline: uiterlijk 15 mei willen ze het besluit horen. Op deze datum wil de FIA namelijk ook weten welke teams de fabrikanten van plan zijn van motoren te voorzien in 2019.

Deze datum zou Red Bull echter slechts vijf races de tijd geven voor hun evaluatie. Eigenlijk net wat te weinig om te beoordelen hoe het zit met de betrouwbaarheid en de doorontwikkeling van de krachtbronnen. Dus geeft Horner in gesprek met El Confidencial aan dat hij van plan is zich niks aan te trekken van Renaults deadline.

Het is duidelijk dat we in een puike positie verkeren om de voortgang in de eerst helft van het jaar in de gaten te houden, we zullen het [Toro Rosso-Honda] met grote belangstelling volgen. In mei moet je de FIA een indicatie geven, maar dat betekent niet dat je het al moet vastleggen. Er zal aan het eind van de zomer beslist worden, dat is de realistische timing waarin beslissingen moeten worden genomen.

Your move, Cyril.