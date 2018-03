Deze Ferrari leverde afgelopen weekend het meeste geld op

Kassa!

Afgelopen weekend vond op Amelia Island in Florida een grote Gooding & Company-veiling plaats. Zoals altijd werden er weer mooie vierwielers van de hand gedaan. De veiling stond niet garant voor verbluffende records. Desalniettemin werden grote bedragen uitgegeven door vermogende autoverzamelaars.

Topper van het weekend was een Ferrari 275 GTB Long Nose Alloy uit 1966. Veilingmeesters hadden een verwachting dat de auto tussen 2,5 miljoen en 3,2 miljoen dollar zou opleveren. Die verwachting kwam enigszins uit. Met een opbrengst van 2.530.000 dollar was de 275 de meest waardevolle auto van de veiling. Van de Ferrari zijn slechts 80 exemplaren gemaakt. Dit specifieke exemplaar heeft 27 jaar ongebruikt in een garage gestaan en was drie decennia in handen van dezelfde eigenaar.

Ferrari bouwde in totaal 453 stuks van de 275 GTB. Carrozzeria Scaglietti maakte 205 exemplaren met een Long Nose. 80 van deze auto’s kregen een aluminum body. Geen wonder dat deze zeldzame variant van de 275 zoveel geld heeft opgeleverd.

Op nummer twee staat qua opbrengsten een toekomstige klassieker. Een rode Ferrari Enzo leverde 2.365.000 dollar op. Hekkensluiter van de top drie is een Ford GT40 uit 1967. De Amerikaan werd gekocht voor 1.925.000 dollar.