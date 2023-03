Lamborghini Urus vervanger emotieloos en stil

Geniet nog even van de Lamborghini Urus in zijn huidige vorm, de vervanger is minder spannend.

Een Lamborghini hoort opzwepend, maf en extreem te zijn. De Huracán en Aventador slagen daar uitstekend in, de Urus wat minder. Het is toch een verbouwde Audi RS Q8 en zo rijdt het ook. Met de Performante heeft Lamborghini gepoogd er wat rauwers van te maken, maar in de basis blijft het toch een snelle SUV. Zo spicy als een volbloed supercar wordt het nooit.

Als je de huidige Lamborghini Urus al geen hol aan vindt, dan moet je het helemaal niet hebben van zijn vervanger. De tweede generatie Urus zal een batterij elektrische auto worden. Dat heeft Lamborghini CEO Stephan Winkelmann bevestigd in een interview met Road & Track.

Je kunt de komende jaren nog genieten van een Urus met zijn twinturbo 4.0 V8. De opvolger verschijnt niet voor 2029. De tweede generatie Urus maakt deel uit van een deels geëlektrificeerde gamma. Want ook Lamborghini gaat de komende jaren op een elektrische toer.

De opvolger van de Aventador is straks een hybride. De inmiddels bejaarde Huracán wacht ook elektrificatie en de Urus gaat dus nog een stapje verder. Het zal niet de eerste volledig elektrische Lamborghini worden. Die eer gaat naar een volledig nieuw model die een jaar eerder, in 2028, verschijnt. Een tussenstop voor de Urus volgt volgend jaar met de komst van een hybride uitvoering.

Kortom, meer snelheid en minder emotie. Al zal de autofabrikant dat laatste stellig ontkennen. Want met wat nepgeluid uit de speakers pogen automerken ons petrolheads te overtuigen dat dit ook emotie is. Maar stiekem weten ze zelf ook wel dat de rijbeleving in een EV een stuk minder emotie bevat in vergelijking met rijden met een supersportwagen op benzine.

Foto: Urus Performante via @johanan2000 op Autoblog Spots