Nieuw bewijs: ‘Peugeot, Citroën en DS aan de sjoemelsoftware’

Vandaag treft Stichting Diesel Emissions Justice het Franse autoconcern Stellantis bij de rechter.

Bij sjoemelsoftware moet je vooral denken aan het dieselschandaal van Volkswagen in 2015. Maar ze zijn lang niet de enigen die beschuldigd zijn van het het gebruiken van manipulatieve software. Meerdere merken waaronder Mercedes-Benz en Renault kregen te maken met beschuldigingen en soms zelfs invallen van de autoriteiten. Daar blijft het niet bij.

Want vandaag staat Stellantis in het teken van sjoemelsoftware. Het autoconcern treft Stichting Diesel Emissions Justice in de rechtszaal. Volgens de stichting heeft Stellantis zich schuldig gemaakt aan het gebruik maken van sjoemelsoftware. Het zou gaan om auto’s van de merken Peugeot, Citroën en DS Automobiles. Stichting Diesel Emissions Justice heeft een nieuw onderzoek waarin aangetoond kan worden dat de merken de hogere schadelijke uitstoot van dieselvoertuigen proberen te verhullen.

Wij dragen vandaag bij de rechter nieuw bewijs aan dat Peugeot ook sjoemelsoftware gebruikt in dieselvoertuigen. De twee geteste Peugeots komen uit 2016 en 2017 en gebruikten verschillende technieken die schadelijke uitstoot zouden moeten beperken. Het onderzoek toont aan dat Peugeot in beide gevallen sjoemelt Wesley Vader, advocaat Stichting Diesel Emissions Justice

Bij de rechter hoopt Stichting Diesel Emissions vandaag op een doorbraak in de zaak. Stellantis is niet het enige autoconcern dat te maken heeft met deze stichting. Eerder liep er al een zaak tegen Opel. In totaal zijn er collectieve acties tegen vijf conglomeraten van autofabrikanten, importeurs en dealers.

Volkswagen

De zitting staat niet alleen in het teken van Stellantis. Ook Volkswagen komt aan bod. De Volkswagen Groep heeft recent een software update toegepast. Volgens de Duitse toezichthouder KBA zou deze update niet goedgekeurd mogen worden.

De update zou alsnog een manipulatie bevatten waarbij voertuigen binnen een bepaalde bandbreedte van temperatuur in een meer vervuilende stand staan. In de praktijk betekent dat diesels meer vervuilend zijn dan toegestaan. Stellantis zou ook gebruik maken van een dergelijke manipulatie. De stichting wil het oordeel van de rechter horen omtrent deze zaak.