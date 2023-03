Duitsland vorm alliantie tegen verkoopverbod benzine- en dieselauto’s

Het is menens voor Duitsland, het verkoopverbod op benzine- en dieselauto’s moet er niet komen in 2035.

Het leek bijna in kannen en kruiken. Het voorstel vanuit de Europese Unie om een verkoopverbod in te stellen op nieuwe benzine- en dieselauto’s in 2035. Veel lidstaten stemden positief op het voorstel, waaronder Nederland. Aanvankelijk kwam er vooral vanuit Italië protest, maar geen meerderheid om de plannen tegen te houden. Tot Duitsland van zich liet horen.

Op het laatste moment stond Duitsland op uit zijn stoel. De uitfaseren van de verbrandingsmotoren in 2035 gaat té snel, vinden de Duitsers. Ze willen zelf een voorstel maken. Inmiddels vormt Duitsland een alliantie met Italië, Tsjechië, Polen, Roemenië, Hongarije en Slowakije tegen de plannen.

Nederland stemde braaf voor met de Europese plannen, maar in ons land ligt er dan ook een mooie infrastructuur voor de elektrische auto. Dit is lang niet overal zo. Met name in Oost-Europa is een EV helemaal niet zo vanzelfsprekend. En in die landen denken ze over 12 jaar nog niet klaar te zijn voor deze transitie. Met nu Duitsland als steun in de rug heeft de EU te maken met een serieuze tegenstander.

De gevormde alliantie, bestaande uit ministers van Transport, kwamen gisteren bijeen. De landen willen een alternatief plan schrijven en presenteren aan de overige lidstaten. Er is veel sceptici over een overstap op volledige elektrische auto’s. Zo is Duitsland van mening dat er ook goed gekeken moet worden naar alternatieven, zoals synthetische brandstoffen.

Kortom, het laatste woord is nog niet gezegd over dit onderwerp. Een verkoopverbod op nieuwe benzine- en dieselauto’s in 2035 lijkt steeds minder werkelijkheid te worden. (via Reuters)