Gelekt! Lamborghini Urus Performante

Voor het eerst plakt Lamborghini de naam Performante op een SUV, de Urus!

Met 650 pk was de Lamborghini Urus nu niet bepaald een auto waarvan je dacht. Goh, dit apparaat heeft nog meer vermogen nodig. Maar in de eeuwig durende wedloop van steeds krachtigere auto’s is er geen limiet. En daar heb je meteen het bestaansrecht van de Lamborghini Urus Performante te pakken.

De nieuwe hardcore Urus is vroegtijdig gelekt op het internet. Of nou ja, gelekt. Lamborghini organiseerde een exclusieve preview voor klanten om de Urus Performante alvast digitaal te bekijken via het platform Unica. In het verleden zijn al vaker auto’s op deze manier uitgelekt en dat is nu niet anders.

Er komen naar alle waarschijnlijkheid twee nieuwe varianten van de Lambo. De Urus draait immers al een tijdje mee. De facelift krijgt vermoedelijk de naam S en dan is er deze hardcore variant, de Performante.

Er is nog weinig bekend over de aandrijflijn van laatstgenoemde. De man in regenjas fluistert in onze oor dat je dezelfde 4.0 V8 met twee turbo’s mag verwachten. Het vermogen zou op 685 pk uitkomen.

De onthulling van de Lamborghini Urus Performante laat niet lang meer op zich wachten. Gisteren kwam de Italiaanse autofabrikant nog met een teaser van de opgefriste SUV.