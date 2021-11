Lambo’s nemen steden over in Movember Bull Run

Op zaterdag 6 november 2021 vond de Lamborghini Movember Bull Run plaats, wat ook hier in Nederland op aandacht kon rekenen!

1.500 Lamborghini’s en 92 organiserende dealers over de hele wereld. Het was gisteren een feestje van Lambo’s voor heel veel autoliefhebbers wereldwijd. In samenwerking met Movember werd deze Lamborghini Bull Run georganiseerd. Doelstelling: bewustzijn creëren rondom de mentale en fysieke gezondheid van mannen. En ook niet onbelangrijk. Samen lol hebben in een konvooi van kleurrijke en geweldige Lamborghini’s.

Movember Bull Run

Hier in Nederland organiseerde Lamborghini Leusden deze bijzondere Bull Run. Vanuit Amsterdam was er een route uitgestippeld door Dolf Dekking Driving Events naar Rotterdam met als eindbestemming de dealer in Leusden. Een gevarieerde autorit, zowel qua rijden als qua line-up. Autoblog was van de partij in een rode Huracán EVO Coupé met 640 pk uit een atmosferische 5.2-liter grote V10.

Meer dan 30 modellen van het Italiaanse automerk maakte onderdeel uit van de route. Van een klassieke 400 GT met Robert Doornbos achter het stuur, tot een 2,2 miljoen euro kostende Centenario. Daarnaast reden er meerdere exemplaren mee van de kersverse Huracán STO en was de Urus tevens goed vertegenwoordigd. Tientallen spotters stonden op diverse locaties klaar om foto’s van de auto’s te schieten. Missie geslaagd dus voor Movember en Lamborghini met deze Bull Run, want aan aandacht geen gebrek.