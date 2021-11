Klassieke Porsches gestolen in België

Tijdens een klassieker-evenement werden er meerdere klassieke Porsches gestolen.

Porsches zijn bijzonder populair. Zowel nieuw als gebruikt zijn ze bijna niet aan te slepen. Zeker de oudere Porsches zijn bijzonder in trek. Het zijn hele bruikbare klassiekers die ook nog eens geweldig rijden. Logisch dus dat men dit soort auto’s vaak gebruikt voor klassiekerrally’s en dergelijke evenementen.

Omdat er een levendige handel is in gebruikte Porsches, is er helaas ook een behoorlijke illegale handel. Afgelopen weekend was het weer raak. Dit keer zijn er meerdere klassieke Porsches gestolen tijdens een evenement in België.

6 november

De klassieke Porsches zijn gestolen op zaterdag 6 november omstreeks 00:00 uur. Er zijn vier auto’s gestolen, waarvan er één is teruggevonden in Sittard. De volgende drie zijn nog vermist:

Porsche 911 / 1971 Targa (zwart) kenteken AM-91-43

Porsche 911 / 1982 Targa (grijs) kenteken FB-JG-24

Porsche 356 / 1964 (Blauw) kenteken DZ-26-40

Mocht je een van de klassieke Porsches hebben gespot, neem dan contact op met Rally Bcause via 00316-24434654.

UPDATE: de grijze Targa is inmiddels weer terecht. Ook deze werd gevonden in Sittard.

Fotocredits: rallybcause via Instagram.