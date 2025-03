Bereid je voor op de apocalypse met de ultieme alleskunner

Je kunt maar beter voorbereid zijn en met deze Toyota Land Cruiser ben je dat.

Het is spannend in de wereld. Kreten van onze ex-Minister-President over ‘serieus voorbereid moeten zijn voor een oorlog’ lijken reëler te worden dan ooit. Nou is dat niet paniekzaaierij, meer een waarschuwing. Misschien niet eens aan dovenmansoren gericht: voor je het weet is het einde van de wereld nabij en zitten we in een apocalyptisch doemscenario wat je enkel in films dacht te zien.

Voorbereid

Oké, we willen je niet bang maken, maar wat nou als de wereld echt enkel bestond uit kale vlaktes en heuvelachtig landschap met niks aan gebaande paden? Dan is er wel een auto die je kan kopen. Hij wordt gebouwd door de vrij bekende toko Arctic Trucks. Die bouwen alleskunners. Een breed scala offroaders wordt enorm verhoogd, daarna voorzien van knoesten van banden en ineens heb je een zeer potente auto voor elk terrein. Je kan ze kennen van de Toyota Hilux AT38 die ze bij TopGear gebruikte om naar de Noordpool te rijden. En ze bouwen nog steeds moderne Toyota’s om naar deze specificatie.

Toyota Land Cruiser AT37

Zo ook de Toyota Land Cruiser. Je begint de ietwat retro-achtige hoekige offroader steeds meer te zien. Het is een tof uitziend apparaat, maar onderschat ook zeker niet wat ze standaard al kunnen doen in het onverharde. De modificaties voor de AT37 zijn eigenlijk betrekkelijk simpel. Hij heet AT37 voor Arctic Trucks en een bandendiameter van 37 inch. Gigantische ballonbanden van BFGoodrich in die maat zorgen voor grip op alle terreinen. Uiteraard is ook de vering herzien om de auto op te tillen, zodat de banden ook passen.

Zonder dat je het doorhebt is de afwerking van de Arctic Trucks Toyota Land Cruiser AT37 nog een hele klus. Het koetswerk van de LC is compleet herzien om de banden te laten passen, bijvoorbeeld door het toevoegen van flink verbrede wielkasten. Ook het zwaartepunt is verlaagd, zodat de auto minder topzwaar wordt. Ze verlengen zelfs de wielbasis! En net als bijvoorbeeld een Mercedes G63 AMG 6×6 zijn de banden aangesloten op een luchtcompressor, zodat je vanuit de cabine de banden kan oppompen of leeg laten lopen.

Lekker ruig: wij houden er wel van. Arctic Trucks is overigens voornamelijk gericht op een plek waar het land al ruig genoeg is, namelijk IJsland. Daar zijn dit soort auto’s doodnormaal. Hoe veel het moet kosten maakt Arctic Trucks niet duidelijk, wel dat je hem kan scoren als officiële ombouw door een Toyota-dealer. Dat hoeft niet, maar je kan maar beter voorbereid zijn.