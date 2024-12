Toyota Land Cruiser 2024: Onverwoestbare alleskunner getest in Marokko

De auto waarmee je overal op aarde kan komen en die je ook weer terugbrengt.

Denk dat vriend en vijand het hier wel over eens zijn: de Land Cruiser is de gouden standaard in zijn klasse. Er zijn zeker meer comfortabele SUV’s te vinden, maar als je er één zoekt die je overal naar toe brengt…. Sinds 1951 wist Toyota er meer dan 10,4 miljoen te slijten, die ook vaak door reddingsdiensten en bijvoorbeeld de Verenigde Naties worden ingezet. In de bosbouw, landbouw en outdoor events weten de klanten de Toyota dealer ook wel te vinden.

In Nederland zijn klanten niet alleen marechaussee, politie en strandwachten, maar ook klanten die regelmatig echt zware karren moeten trekken. Uiteraard kan ook de nieuwe Land Cruiser 3.500 kg meeslepen, hoewel dat één van de weinige dingen is die we niet konden uitproberen tijdens de test van de nieuwe Land Cruiser.

Het Atlasgebergte in

Wat we wel mochten testen? Vrij veel, Toyota vloog ons speciaal naar Marokko om ons daar over vrij afgelegen wegen en paden te sturen. Zoals bijna altijd zat er ook een offroad parcours in het programma, waar je met goede aanwijzingen over een paar obstakels werd gestuurd.

Daarna werd het pas echt interessant, met speciale navigatiesoftware (Guru, actief via Apple Carplay) werden we diep het binnenland in gestuurd. Natuurlijk was er niet alleen asfalt, maar ook serieus steile klimmen over rotspaden en een (niet al te diepe) rivierdoorwading. Natuurlijk kan de Land Cruiser nog véél meer, maar het gevoel van avontuur was er zeker. Op hellingen van 30 graden werden de inzittenden wel zenuwachtig, maar de Land Cruiser gaf geen krimp.

Ondanks ons gebrek aan offroad ervaring haalden we de eindstreep en wisten we Land Cruiser onbeschadigd in te leveren. Dat laast is wellicht minder gek: Toyota liet hun rallycoureurs die ook de Dakar rijden, testen tot er iets kapotging. De betreffende onderdelen kregen daarna weer een upgrade en daarna konden ze weer los.

Een Toyota diesel

Gezien het anti-diesel-sentiment zou je bijna denken dat Toyota van hun geloof is gevallen, maar voor dit soort toepassingen is de zelfontbrander nog steeds een heel fijn motorconcept. Voor andere markten komen er wel benzine versies, maar in de EU krijgen we alleen de 2.8 liter grote viercilinder diesel.

De 2.8d is zo gebouwd dat die wat misbruik kan overleven, wat ook betekent dat de specificaties wellicht wat onindrukwekkend zijn. De viercilinder diesel levert 205pk bij 3.000 tpm en 500Nm tussen 1.600-2.800 tpm. Dat zijn redelijke waardes, maar vergeet niet dat een lege Land Cruiser al 2.350 kg op de schaal tovert. Een sprinttijd naar de 100 communiceren ze dus niet eens, de topsnelheid is een bescheiden 170 km/u. Vergelijk dat eens met een Defender of G-klasse die zelfs met een V8 met meer dan 500 pk verkrijgbaar zijn.

In een Land Cruiser moet je vooral niet te veel haast hebben, koppelomvormer van de 8-traps automaat grijpt ook behoorlijk lijzig aan. De stoplichtsprint kan je gerust overslaan, maar ook boven de 100 km/u stampt de Land Cruiser niet echt stevig door.

Geweldenaar in het terrein

Zodra je het asfalt achter je laat, is de Toyota Land Cruiser meer dan potent genoeg. Het nieuwe body-on-frame Toyota New Global Architecture GA-F platform is veel stijver dan zijn voorganger. De carrosserie is specifiek voor offroaden ontwikkeld: zo zijn motorkap en zijruiten lager voor beter zicht. Mocht je ondanks de vele camera’s toch schade rijden, dan heeft Toyota daar ook aan gedacht. Lampen zitten hoger en/of dieper verwerkt en er is serieus werk gemaakt van de repareerbaarheid. Als je een spreekwoordelijk hoekje van de bumper afrijdt, dan hoeft alleen die hoek te worden vervangen en niet de hele bumper.

De vierwielaandrijving is permanent actief en heeft een torsen differentieel om de krachten tussen voor- en achterwielen te regelen. Mocht het allemaal nog ruiger worden, dan kan zowel het midden- als het achterdifferentieel volledig gesperd worden. Nieuw voor deze generatie Land Cruiser is het Stabiliser Disconnect Mechanism, waarmee de stabilisatorstang voor los gekoppeld kan worden. Doordat de fysieke verbinding tussen de voorwielen dan gelost is, kunnen de voorwielen 10% verder uitslaan, waardoor contact met de grond sneller bewaard blijft.

Prijs Toyota Land Cruiser

Gaat u even zitten. De Toyota Land Cruiser verbruikt 10,5l/ 100 km, wat overeen komt met een uitstoot van 271 gram CO2 per km. De CO2 gebaseerde BPM is dus een whopping 99.844,49 euro. Den Haag is dan nog niet klaar, want of u ook nog 14 mille aan BTW wilt afrekenen. De eindprijs voor een 5-zitter is €180.995,-, de 7-zitter kost € 185.595,- (en daarvan vangt Toyota maar 66.199,60).

Er is gelukkig een oplossing: het grijze kenteken. Zo’n 80% van de klanten kiest daar dan ook voor en dan kost de Toyota Land Cruiser nog maar 65.200 ex btw en bpm. Per 1 januari 2025 moet er ook voor het grijze kenteken BPM worden afgerekend, dan komt er circa 20 mille bij.

Vanaf het derde kwartaal 2025 komt er een 48v mildhybride versie van de 2.8 diesel voor de Land Cruiser. Het is nog niet bekend hoeveel CO2 het scheelt, maar het wordt al snel fors goedkoper. Een prijspakker zal het nooit worden Met de opkomst van plug-in hybrides is het verrassend dat Toyota deze kans niet grijpt. Gezien de reputatie van de Land Cruiser zou een hybride-versie gegarandeerd inslaan als een bom.

De Toyota Land Cruiser 2024 blijft trouw aan zijn reputatie als onverwoestbare alleskunner. Hoewel de prestaties op asfalt bescheiden blijven en de prijs fors is, maakt hij dat meer dan goed in het terrein. Voor wie een voertuig zoekt dat grenzen verlegt, blijft de Land Cruiser de logische keuze.”