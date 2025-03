Uitslag Formule 1 China: drie diskwalificaties!

Het Formule 1 seizoen gaat verder in China. Wie heeft de beste afternoon in Shanghai?

Een week na de seizoensopener in Melbourne gaat de F1 alweer verder in China. McLaren lijkt het beste team te zijn in deze vroege fase van het seizoen. In Australië waren ze zelfs veruit het snelste. Dit weekend lijkt het voordeel ietsje kleiner te zijn. Hamilton won zowaar zelfs de Sprint voor Ferrari.

Voor de normale race van vandaag wordt team papaya desalniettemin de beste kansen toegedicht. Piastri en Norris starten vanaf P1 en P3 en hebben vermoedelijk weer de beste bandenslijtage. Kunnen Russell, onze held Max of de Ferrari’s roet in het eten gooien?

Spoiler Alert: eerst de uitslag daarna het verslag!1!!

Piastri – McLaren Norris – McLaren Russell – Mercedes Verstappen – Red Bull Ocon – Haas F1 Antonelli – Mercedes Albon – Williams Bearman – Haas F1 Stroll – Aston Martin Sainz – Williams

Start

Russell is iets beter weg dan Piastri, maar de Ozzie gooit de deur dicht in de eerste knik. Norris profiteert en gaat naar P2. Verstappen vanaf P4 heeft een slechte start. Hij wordt verschalkt door beide Ferrari’s, die elkaar echter wel raken. Dat levert wat schade op aan de voorvleugel van de Monegask. Hadjar verliest plekken aan Antonelli en Tsunoda.

Verstappen roept op de radio dat LEC schade heeft aan zijn voorvleugel. Hij hoopt wellicht dat Charles de pit in wordt geroepen door de wedstrijdleiding. Doch dat gebeurt niet. In plaats daarvan verliest Verstappen tijd op de Ferrari’s. Is hij aan het ‘managen’, of heeft de RB21 een slechte rees pees?

Tsunoda is de eerste in de top 10 die de pit opzoekt. Hij gaat voor de undercut op Antonelli. Dit plannetje lukt, want als de rookie een ronde later stopt verliest hij zijn plek aan de Japanner. Russell, Verstappen en Hamilton stoppen dan in dezelfde ronde. Norris en Leclerc komen een ronde later. Ook hier is de undercut succesvol: RUS pakt P2 terug van Norris. Dat lijkt vooral goed nieuws voor Piastri op dit moment…

Maar Norris stelt een ronde later orde op zaken. Hij prikt de McLaren voorbij de Mercedes op het rechte stuk. Albonio heeft dan even de leiding van de race in handen omdat hij net als Stroll nog niet gestopt is.

Mid Race

Bij Ferrari krijgt Hamilton de opdracht Leclerc voorbij te laten. In tegenstelling tot in de rest van het weekend, is de Monegask vandaag iets sneller, beschadigde voorvleugel of niet. LEC laat HAM daarna achter zich en sluit aan bij Russell. Verstappen rijdt vier seconden achter Hamilton rond. Daarna zit er een groot gat naar Stroll, Tsunoda en kornuiten. Antonelli verzuipt een beetje in dat gevecht voor de laatste punten in de race, maar het kan slechter. Liam Lawson vecht met de Saubers om de rode lantaarn…

Bearman en Stroll zijn gestart op harde banden en plukken daar de vruchten van. Bearman schuift op van P17 naar P10. Stroll stopt wellicht iets te laat en moet in de slotfase zijn verse rubber uitnutten. Hamilton maakt relatief vroeg zijn tweede stop, maar heeft daar geen plezier van. Hij komt niet per se met forse schreden nabij aan Max die nu voor hem rijdt. De Nederlander lijkt eindelijk iets van snelheid gevonden te hebben in de Red Bull en komt langzaam dichterbij aan LEC, die uiteindelijk toch geen indruk kon maken op Russell.

Finish

Bij Tsunoda breekt pardoes de voorvleugel waardoor de Japanner wegvalt uit de puntenrangen. Verstappen haalt dan toch nog Leclerc in en haalt andermaal het maximale uit de Red Bull met P4. Lawson is veertiende ter referentie. Norris heeft een probleempje met zijn rempedaal en moet teammaat Piastri laten gaan. De Ozzie scoort na zijn eerste pole in de sport zijn derde zege in de sport. Het is een een-tweetje voor McLaren dus en waarschijnlijk gaan we dat vaker zien dit jaar.

Russell wordt solide derde en laat zien dat er ook bij Mercedes wat verschil zit tussen een goede veteraan en een rookie. Antonelli wordt namelijk achtste, achter Ocon. Albon en Bearman pakken de laatste puntjes. Een goed weekend voor Haas F1 dus na het echec in Australië. Ferrari moet het doen met P5 en P6.

De uitslag van de GP van China wordt nog ietsje anders. Charles Leclerc en Pierre Gasly zijn op het matje geroepen vanwege een te laag wagengewicht aan het einde van de race. Dat heeft ervoor gezorgd dat beide heren gediskwalificeerd zijn. Voor Ferrari is dat het meest zuur, want dat kost het team een vijfde plek. Geeft niet, want ze hebben Hamilton nog. Totdat blijkt dat diens plank onder de auto te veel versleten was, onder de limiet van 9 mm. Ook Hamilton moest zich melden bij de stewards en ook hij is gediskwalificeerd. Waarmee Ferrari van plek vijf en zes naar NUL punten gaat voor de race. Ocon, Antonelli, Albon en Bearman krijgen dus gratis extra puntjes erbij. Stroll pakt nu punten door naar plek 9 te verschuiven en bij Williams is er helemaal feest: Carlos Sainz pakt plek 10 en dus zijn eerste punt voor het nieuwe team.