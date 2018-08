Land Rover Freelander 2 (2006 – 2014) – occasion video & aankoopadvies

De Land Rover Freelander kwam voor het eerst op de markt in 1997 en werd in 2006 vervangen door de tweede generatie: de Freelander 2.

De Freelander werd door Land Rover op de markt gebracht omdat marktonderzoek had uitgewezen dat er ruimte was voor een compacte SUV. Als de auto vandaag op de markt zou komen had men het waarschijnlijk een crossover genoemd, maar die termen gebruikten we toen nog niet.

Enfin, we behandelen in dit aankoopadvies de Freelander 2, die in 2006 op de markt kwam en beschikbaar bleef tot vlak voor de introductie van de Discovery Sport (in 2015).

In tegenstelling tot de andere Land Rover producten van die tijd, had de Freelander geen ladderchassis, maar een zelfdragend chassis. Onderhuids is veel Ford-techniek te vinden. Zowel het platform als de motoren waren van Ford afkomstig. De Freelander 2 was in voorwiel- en vierwielaangedreven varianten beschikbaar.

Aanbod op Autotrack

Op Autotrack.nl zijn ongeveer 65 Land Rover Freelanders te vinden op dit moment, waarvan de prijzen variëren tussen de 6.000 en 32.000 euro. Hoewel de Freelander 2 met zowel benzine- als dieselmotoren geleverd is in Nederland, zijn er slechts een handjevol auto’s met benzinemotor te krijgen. Op dit moment staan er niet meer dan zeven te koop. De verdeling tussen handbak en automaat is ongeveer 40/60.

Pluspunten

Een stuk minder spartaans dan de Freelander 1

Niet alleen stoere looks, ook de bijpassende prestaties

Ruim van binnen

Aandachtspunten

Aandrijflijn

Bij auto’s van voor 2011 zijn de automaten wat gevoeliger voor stukgaan. Er is een recall geweest om het probleem op te lossen. Daarbij werd ook de controlemodule voor de differentiëlen aangepakt, met name om problemen met stukgaande achterste differentiëlen op te lossen. Dat gebeurde namelijk nogal eens met auto’s van voor 2011.

De 2.2 dieselmotoren die t/m februari 2008 gebouwd zijn willen nog wel eens een nokkenas slopen als er niet de juiste olie gebruikt is. Voorgeschreven is een 5W30 olie, dus check dit in de onderhoudshistorie. Overigens lijkt dit probleem vooral voor te komen in landen met minder hoge kwaliteitseisen voor brandstof, zoals in Oost-Europa.

De vierwiel aangedreven varianten hebben een centrale Haldex koppeling die elke drie jaar of 60.000 kilometer geserviced moet worden.

Onderstel

De stuurinrichting gaat nogal eens stuk, vervanging is niet goedkoop. Check goed of de besturing soepel, zonder haperen gaat en verzeker je ervan dat er geen rare bijgeluiden uit de besturing komen.

Exterieur

Het is een auto met offroad-capaciteiten, dus check goed of er geen gekke schades zijn, ook onder de auto.

Interieur

De brandstofmeter staat erom bekend dat hij je nog wel eens probeert te foppen.

Elektrisch

Bij sommige Freelanders ging de radio niet uit met het uitschakelen van het contact, met als gevolg dat de accu wordt leeggetrokken als je de radio niet handmatig uitzet.

De computer van de centrale vergrendeling schakelt zichzelf na vijf dagen uit om de batterij te sparen. Daardoor kan je de auto niet meer met de sleutel op afstand openen, maar wel gewoon met de sleutel in de deur. Na opnieuw starten wordt de timer gereset en zou alles weer normaal moeten werken.

Het scherm van de navigatie werkt niet altijd goed, even kijken of het goed leesbaar is.

Bekijk hier het aanbod van de Land Rover Freelander op AutoTrack.