Binnenkort gaat de duurste autorace ooit van start*

Vlammen met die kostbare hokken!

Je kwam er dit jaar net iets te laat achter dat het Goodwood Festival of Speed alweer begonnen was? Niet getreurd, binnenkort kan je in de herkansing. In het weekend van 7 to 9 september staat namelijk alweer de Goodwood Revival op de kalender. Stiekem is dit voor de diehard bezinehoofden misschien nog wel een leuker evenement dan het FoS. Tijdens het FoS nemen de meest exotische bolides uit heden en verleden het alleen op tegen hooibalen, de Flint Wall en de stopwatch. Tijdens de revival wordt er ook gewoon deur aan deur geracet met (voornamelijk) peperdure klassiekers.

Dit jaar markeert de twintigste verjaardag van het evenement en de belangrijkste attractie vormt de Kinrara-Trophy. Dertig gesloten pre-1963 juweeltjes zullen zich op de startgrid verzamelen om een uur lang keihard met elkaar te knokken. De race begint in de schemering en eindigt in het donker, dus het belooft weer een mooi tafereel te worden. Een duur tafereel ook, want het verzamelde startveld is naar schatting zo’n 200 miljoen Pond waard. Goodwood doet de boude claim dat het zodoende gaat om ‘misschien wel de duurste race ooit’.

Nou moeten we dat laatste waarschijnlijk scharen onder klassieke gevalletjes van Britse overdrijving. Een beetje zoals de opgegeven hoeveelheid pk’s van oude Astons en TVR’s. Vandaar de asterisk in de titel. Immers is er ook weleens geracet met louter Ferrari GTO’s en daar hoef je er maar een paar van te verzamelen om over de 200 miljoen Pond te gaan. En het F1-veld…Enfin we dwalen af. Veel belangrijker zijn de auto’s die aan de start verschijnen.

Het verld bestaat uit twaalf Ferrari’s: tien Ferrari 250 GT SWB’s inclusief de fameuze ‘Breadvan’ en twee GTOs (een 250 GTO en een 330 GTO). De Fezza’s nemen het onder andere op tegen vier Aston Martin DB4 GT’s een zwik Jaguar E-Types, twee AC Cobra’s en een Maserati 3500 GT. We kunnen de geur van verbrande benzine en een vleugje olie al bijna ruiken.