Ondertussen in Spa: chaos en trubbels rond Force India

De redding van het team leek in kannen en kruiken. Maar er zitten nog een heleboel haken en ogen aan, zo blijkt nu.

Puur sportief gezien mag je het F1-team van Force India best een succes noemen. Vijay Mallya nam het team, ooit begonnen als Jordan Grand Prix, na het seizoen van 2007 over van de gelukszoekers van Spyker. In de tien jaren die volgden behaalde het team weliswaar geen enkele overwinning, maar ze stonden ze wel een keer op pole position en scoorden verschillende podia. De afgelopen twee seizoenen eindigde het team als vierde in het kampioenschap achter de puissant rijke teams van Mercedes, Ferrari en Red Bull Racing.

De puike prestaties op de baan, staan echter in schril contrast met de financiële gang van zaken achter de schermen. Ooit werd teameigenaar Vijay Mallya met open armen ontvangen in de F1, wat veel te maken had met de (vermeende) dikte van zijn portemonnee. Het traditionele feestje tijdens de Grand Prix van Monaco op Vijays imposante jacht (de Indian Empress, je kan ‘m tegenwoordig huren voor 650.000 Euro per week) was de place to be voor alle glitterati in en om de sport.

Maar oh, how the mighty have fallen. Het is al enige tijd duidelijk dat Vijays rijkdom is opgedroogd. Op een of andere manier wist het F1-team in dat licht bezien nog vrij lang door te bikkelen, maar deze zomer raakte de stront dan toch de ventilator. Vijay (en zijn zoon) werden onder andere door Sergio Perez gedwongen het team van de hand te doen. Lawrence Stroll, de vader van Lance, diende zich al snel aan als een van de prominente kandidaten om team roze over te nemen en aldus geschiedde. Althans zo leek het.

Auto-Motor-und-Sport heeft inmiddels namelijk ondervonden dat de zaken zo simpel niet liggen. Ten eerste ontstond er al snel wrevel bij een andere bieder, Dmitry Mazepin, die via het pakkend genaamde bedrijf Uralkali ook interesse had getoond in het team. Dmitry is de vader van Nikita Mazepin, die al een paar tests afwerkte voor Force India (en daarbij duidelijk te traag was). Kennelijk was een van de woorwaarden die aan het bod gesteld werden dat er een concreet reddingsplan bijzat om Force India binnen korte tijd (lees: voor de GP van België) definitief te redden. In zijn ogen kon Stroll daar niet aan voldoen.

En dat blijkt dan ook zo te zijn, al ligt dat vooral aan de verkopende kant van de deal. Maar liefst dertien Indiase banken moesten hun goedkeuring geven aan de overdracht en naar verluidt had sponsor en drankenfabrikant Diageo (Keep on Walking) er ook nog wat over te zeggen. Daarnaast was er nog het verhaal van de TV-gelden. Zoals we eerder berichtten wil(l)(d)en Renault, McLaren en Williams er níet mee instemmen dat Force India in nieuwe handen nog steeds aanspraak kan maken op de gelden die het staat te ontvangen van de F1-rechtenhouder. Dat laatste zou in theorie een strop betekenen van zo’n 150 miljoen Dollar over drie jaar.

Met al deze issues in het achterhoofd, is kamp Stroll in de tussentijd overgegaan op een andere strategie. In plaats van de aandelen over te kopen van Mallya (en Michiel Mol), heeft Lawrence zo’n beetje alle harde assets van het team gekocht, zoals de fabriek en de auto’s en dergelijke. De medewerkers van het team blijven (in eerste instantie) ook gewoon werkzaam voor de renstal, met uitzondering van teambaas Bob Fernley. Van hem is inmiddels bekend geworden dat hij het veld moet ruimen. Door het gegoochel met de aandelen zou het verlies van de TV-gelden omzeild kunnen worden.

Althans ten dele. In Spa is namelijk duidelijk geworden dat de naam ‘Force India’ evenals de sponsornamen van Mallya’s bedrijven van alle vrachtbakken en dergelijke verwijderd zijn/worden. Naamswijzigingen van teams na een bepaalde datum zijn een lastig verhaal in de F1, wat bijvoorbeeld de reden is dat Sauber in 2010 aan de start kwam als BMW Sauber, hoewel er dat jaar na het vertrek van BMW met Ferrari-blokken gereden werd door de Zwitsers. Een ‘late entry‘ is echter technisch gezien wel mogelijk, mits er wederom toestemming wordt verleend door de andere teams en er -uiteraard- een extra inschrijvingsfee betaald wordt aan de FIA.

Enfin, veel gedoe, veel onduidelijkheid en veel geneuzel met regeltjes dus. Maar wat zijn de directe gevolgen die we kunnen verwachten? Wel, in ieder geval is vandaag bekend geworden dat het team de race van dit weekend in Spa mag starten. Dat was al even een vraagteken. Vervolgens wordt er op dit moment naar verluidt door Liberty Media noest gesproken met Williams, McLaren en Renault over een compromis om Force India alsnog gewoon toe te staan (een deel van) haar TV-rechten op te strijken na een overgang van de aandelen. Liberty Media wil het team zelf natuurlijk graag behouden voor de sport.

Een en ander zou als volgt in zijn werk gaan: alle punten die het team tot nu toe dit jaar als Force India heeft gehaald worden (om de geldverdeling te bepalen) geschrapt en het team zou alleen (prestatie-)geld krijgen op basis van het aantal punten dat het vanaf nu nog haalt. Realistisch gezien zou ‘Force India’ (momenteel zesde in de stand met 59 punten) dan hooguit nog achtste kunnen worden, áls het erin slaagt naast Sauber en Williams ook Toro Rosso (momenteel 28 punten) te verschalken in de resterende negen races van het seizoen (en met Lance Stroll als coureur). Als voorwaarde geldt tevens dat Lawrence Stroll tot het eind van het seizoen Williams financieel zal blijven ondersteunen. Er wordt al gesproken/gegrapt dat Dmitry Mazepin de rol van Stroll als suikeroom bij Williams volgend jaar kan overnemen. Als we het toch hebben over how the mighty have fallen…

Mocht het allemaal lukken, dan staat er een epische rijderswissel-bonanza op de rol voor Monza. Stroll gaat dan naar Force Stroll in plaats van Ocon. Ocon gaat naar McLaren in plaats van Vandoorne en Kubica neemt het zitje van Stroll bij Williams over. In dit geval rijdt Vandoorne voor eigen publiek voorlopig dus zijn laatste race in de F1 dit weekend. Maar goed, zoals gezegd zitten er nog ettelijke haken en ogen aan het hele verhaal. Stoffel moet dus eigenlijk hopen dat er ergens zand in de molen komt.